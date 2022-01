Irreconocible: fotografiaron a Bridget Fonda tras doce años "desaparecida" de los medios de comunicación

Bridget Fonda pertenece a una de las sagas de actores más conocida de Hollywood y ella fue toda una celebridad desde la década de los setenta hasta el año 2003. Llegó a convertirse en todo un icono sexual a lo largo de los noventa pero comenzado el nuevo siglo decidió retirarse de los focos, con una aparición estelar en el estreno de Malditos bastados, en 2009.

Fonda, que actualmente tiene 58 años, tuvo una exitosa trayectoria cinematográfica durante décadas, llegando a rodar más de veinte producciones a lo largo de los noventa. Sin embargo, un aparatoso accidente de tráfico en la costa de Los Ángeles una noche de febrero de 2003 le provocaba una lesión vertebral que le llevaría a retirarse.

