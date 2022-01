Detuvieron a un sospechoso por el crimen del argentino en México

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 28.01.2022

16:18

El fiscal de la causa aseguró que la investigación "está muy avanzada" y que los culpables fueron identificados. Al tiempo que secuestraron la moto de agua que utilizaron para huir.

Tras el asesinato de Federico Mazzoni en Playa del Carmen, México, las autoridades anunciaron un avance en la causa. Hay un detenido y la moto que los culpables utilizaron para su huída está secuestrada.



Óscar Montes de Oca, fiscal general del Estado de Quintana Roo, dio detalles sobre el caso del cordobés asesinado este miércoles. "La investigación está muy avanzada, ya tenemos identidades y un detenido", comentó en un vivo a cargo de la Coordinación General de Comunicación del lugar.



El video de la fuga fue primordial para poder identificar a los protagonistas que participaron del homicidio. El fiscal a cargo de la causa se refirió al Centro de Comando Control Cómputo Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), y dijo: "El C5 es una herramienta tecnológica que nos ayudó a resolver el caso, no solo con la inmediatez sino con la prueba directa para llevar ante el juez. Ya no pueden decir ellos que no participaron cuando está el seguimiento y queda plasmado en una videograbación".





Si bien, durante la conferencia, no habló de la causa que provocó el crimen, sí aclaró: "El detenido es el que proporcionó y auxilió a los sujetos con la moto náutica".



La investigación



Montes de Oca habló sobre la continuidad de la investigación y reafirmó que los datos que vayan obteniendo "se darán a conocer, siempre y cuando, sean sin violar el debido proceso". Además, explicó que quienes estudian el caso están "todos los días capacitándose".



Por último, el funcionario concluyó: "Tenemos que aprender y mejorar los temas de prevención, eso nos queda muy claro. Tenemos que afinar nuestras estrategias, aplicar y divisar los procesos de investigación. Tenemos que ir más adelante de la delincuencia, y no la delincuencia adelante de nosotros”.





Ante el aumento de casos de violencia, la Embajada de Estados Unidos en Mérida recomendó a sus ciudadanos "tener precaución al viajar a los destinos turísticos con recientes incidentes delictivos", sobre todo, en México.