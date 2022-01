https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tren "fantasma"

Investigan por qué un tren salió de Rosario a Tucumán con pasajes agotados pero casi no llevaba pasajeros

Trenes Argentinos inició una investigación por un particular hecho que sucedió en Rosario y que podría estar vinculado con una maniobra especulativa con respecto a los viajes a Tucumán. Es que, en plena temporada alta de demanda de pasajes, una formación salió de la ciudad con la mayoría de sus boletos vendidos, pero casi sin pasajeros. La situación encendió las alarmas de la administración ferroviaria nacional ya que, según explicaron “suele ser habitual que algunos pasajeros pierdan el tren”, pero en este caso la situación no parece haberse dado por esto. Desde el área encargada de controlar los trenes de larga distancia explicaron que los pasajes que no se utilizaron en esta formación que partió casi vacía, se pusieron a la venta el pasado 10 de noviembre. Ante esto, comenzaron a requerir información necesaria para saber qué fue lo que sucedió. “Está en estudio y lo estamos siguiendo porque los pasajes fueron vendidos. Queremos investigar bien qué es lo que ocurrió para poder tomar medidas e impedir que esto vuelva a ocurrir”, informaron desde el sector de prensa. Una de las hipótesis que plantearon algunos pasajeros en redes sociales está relacionada con una posible maniobra de empresas de transporte que compiten contra la oferta del tren pero con precios mucho más elevados que el del servicio ferroviario. Para tener en cuenta, el costo del viaje en tren a Tucumán va de los $ 420 a los $ 1460. En tanto que un pasaje en colectivo desde Rosario hacia San Miguel de Tucumán tiene un valor promedio de 9.500 pesos.

