Un obrero cayó en un pozo de más de cinco metros en Rosario: así fue el dramático rescate

Viernes 28.01.2022

17:14

El accidente se registró en Abanderado Grandoli al 3900, en una obra de una contratista de Aguas Santafesinas. El trabajador sufrió heridas de consideración

Momentos de mucha tensión se vivieron este viernes a la mañana en Abanderado Grandoli al 3900, en la zona sur de Rosario, cuando un obrero que trabajaba en una empresa contratista de Aguas Santafesinas cayó dentro de un pozo de más de cinco metros de profundidad. El trabajador sufrió heridas de consideración, pero al parecer nunca perdió el conocimiento. El operativo de rescate demandó aproximadamente una hora y media debido a la profundidad de la excavación y a lo difícil que se hizo en un primer momento poder brindarle los primeros auxilios a la víctima.

Fue una historia con final feliz, pero pudo ser una desgracia. Según las primeras informaciones, el hombre formaba parte de una cuadrilla que se encontraba trabajando en una obra que una contratista realiza para Aguas Santafesinas en ese lugar. El accidente se produjo alrededor de las 9.30. No estaba claro en los primeros momentos, cómo ocurrió todo. Al parecer, el trabajador cumplía con tareas para realizar un encofrado, utilizando una escalera, y se sospecha que resbaló y cayó en el interior del pozo.

Vecinos del barrio señalaron que el trabajador fue auxiliado por sus compañeros, pero el golpe que sufrió en la caída lo dejó atontado y muy dolorido en el fondo de la excavación. El hecho causó una verdadera conmoción en la zona ya que se trata de un lugar muy transitado.

Un habitante de la cuadra fue prácticamente un testigo presencial de lo ocurrido, le contó a Canal 3 lo que vio: "Al muchacho se dobló una escalera y cayó dentro del pozo. Entonces me acerqué y le empecé a hablar para que se quede tranquilo, porque quedó medio atontado. Los compañeros trataron de sacarlo, pero no tenían nada, son precarios. Pasó media hora y no venía nadie a rescatarlo. El obrero no tenía ningún arnés, ni ningún elemento de seguridad. Estábamos desesperados porque no podíamos hacer nada. El pozo es muy profundo. Lo único que podíamos hacer fue charlar con él para que se tranquilice. Se la bancó bastante bien, pobre muchacho".

El operativo de rescate estuvo a cargo de Bomberos Zapadores de Rosario, que tuvieron la colaboración de la policía provincial y también compañeros de la víctima. Lo primero que se hizo fue bajar hasta donde estaba el hombre herido con una camilla rígida y varios juegos de cuerdas para poder sujetar el cuerpo. Luego se tuvo que utilizar una excavadora mecánica, en cuyo "brazo" se ajustaron las sogas que sujetaban la camilla con el hombre herido. De esa forma, el operario amarrado a la camilla fue literalmente izado lentamente hasta la superficie, donde recibió las primeras atenciones médicas".

Según se informó desde el lugar, la víctima iba a ser trasladada al Sanatorio Laprida. Testigos del hecho también mencionaron la primaria participación en la asistencia del hombre herido de un bombero que estaba franco de servicio y que justo pasaba por el lugar cuando ocurrió todo. Uno de los bomberos que también participó en el operativo contó ante las cámaras de televisión: "Apenas arribamos al lugar descendimos mediante cuerdas. En todo momento le hablamos. El obrero siempre estuvo consciente. Le explicamos minutos a minutos qué tareas íbamos a realizar para que se quedara tranquilo de que iba a ser rescatado".

"El muchacho estaba consciente, había sufrido politraumatismos varios y ahora es atenido por personal médico. Por lo que pudimos observa, no tenía ninguna medida de seguridad", remarcó el bombero.