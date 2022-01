Al pibe del verano no se le corta la luz: "Quiero lo mejor para Colón"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Yo no escucho nada de todo lo que se dice; para éso está Martín (su representante) y el presidente. Yo sólo quiero jugar a la pelota", asegura "La Joya". Ante una posible oferta millonaria que llegaría en un par de días dice: "Ojalá le sirva al club".

A esta altura, el "Ninja" Martín Sendoa vive más tiempo en Santa Fe al lado de Facundo Farías que en Buenos Aires donde tiene su casa, su familia y la mayoría de los jugadores que representa. Es que, más allá de "descubrirlo" cuando tenía 13 años, intenta con su esposa e hijos llenar ese vacío que los golpes de la vida le dejaron a un chico que apenas tiene 19 años. Para el fútbol ya es "Facundo Farías, el de Colón de Santa Fe". Para la vida no deja de ser un chico de 19 años que tiene tantas heridas en el alma como tatuajes en su piel.

"Vino el viejo y la 10 no se toca; vuelvo a ponerme la 35 para jugar la Copa Libertadores", tira con sonrisa. El "viejo", no hace falta explicarlo, es un tal Luis Miguel Rodríguez, que un puñado de horas antes lo dejó por las nubes en una nota con TyC Sports para todo el país: "Farías tiene cosas de Julián Álvarez, su destino es la Selección y hace lo que quiere con la pelota". Del otro lado, el de Simoca le devuelve la pared con la experiencia: "Te dejé solito un par de meses, cuando me fui a Gimnasia, y te olvidaste de hacer goles". Cuando la charla recupera seriedad, Facundo dice claramente que "lo extrañé mucho a Pulga en este tiempo; en realidad lo extrañamos todos en Colón, lo que hace él no lo hace nadie".

Sendoa, cuando está en Santa Fe, es su sombra: desayuna, almuerza, merienda y cena con el chico. Va al predio, lo lleva al gimnasio con la rutina post entrenamiento sabalero y le recuerda a Facundo cada porción que le da la nutricionista con las comidas. "Hay que cuidarlo, es brava esta edad, todos la pasamos. El famoso vamos a tomar algo es peligroso en Santa Fe, por eso vengo todas las semanas y hasta dos veces por semana".

En un alto de la pretemporada, comparte muchas horas en el mismo hotel donde vive Julio César Falcioni. "Cuando arranquemos, si no me lo venden, me lo traigo a vivir conmigo un par de días antes de cada partido", le dice a la pasada el "Emperador". Ese gesto paternal del actual DT de Colón le llega y se nota. "Me habla mucho Julio", tira Facundo.

Esa frase de Falcioni es todo un disparador para estas horas en el Mundo Colón: "Si no me lo venden...". El jueves, en medio de tantos rumores y trascendidos, hubo una esperada "cumbre" en Santa Fe: el presidente sabalero José Néstor Vignatti, su representante Martín Sendoa y el Director Deportivo, Mario Sciacqua. En principio, emisarios de Cruz Azul de México y Benfica de Portugal pidieron condiciones (cotización actual, porcentajes, formas de pago). Y está lo de River, acaso no directo desde las arcas del club de Marcelo Gallardo pero sí a través de un grupo inversor que tiene una idea clara: comprar la mitad del pase, dejarlo en Colón para que juegue la Copa Libertadores y llevarlo más adelante para que el "Muñeco" lo termine de pulir.

"A mí me preguntaron qué quería hacer y yo respondí lo que siento, lo que deseo. Yo me quiero quedar acá en Colón para jugar con mi camiseta la Copa Libertadores de América. Los sueños son iguales para todos: debutar en Colón, salir campeón con Colón y jugar la Libertadores con Colón, el club del cual uno es hincha desde que nació", dice convencido "La Joya" en este mano a mano con el diario de Santa Fe.

"Si llega esa famosa oferta que todos dicen, lo tiene que hablar Martín con el presidente...con José. No son cosas que dependan de mí: yo tengo que entrenar, alimentarme bien. En ese caso, de un club o un empresario, lo único que quiero es lo mejor para Colón, que le sirva al club", dice el "35" negro con dorado.

-¿Qué te dice el "Pulga" ahora que está de vuelta en Colón?

-Que nunca deje de divertirme y juegue a le pelota

-Pero...

-(Jaja...) ¡que no me haga pegar patadas al pedo...!

"Que encare directo, que vaya al gol, que los lastime con su gambeta a los rivales y que sea egoísta cuando queda mano a mano: tiene que pensar más en el gol". Esas palabras del "Pulga" a Farías son como la "Biblia" en la casa del campeón. Claro que, entre el relato del de Simoca (37) y la realidad del de Santa Fe (19), hay lugar para la frase: "Podría ser su hijo...".

No sólo parece sino que son horas decisivas para Facundo Farías y para Colón. "No nos apuremos con el contrato, a lo mejor primero lo vendemos", es escuchó en la cumbre Vignatti-Sendoa. Si bien lo ideal no existe, ni en el fútbol ni en la vida, el plan que mejor les queda a todos está muy claro en este mercado de dólar explotado: plata fresca ahora, venta parcial (cuatro millones por el cincuenta por ciento), permanencia en Colón para la Copa y salida a futuro cuando termine la Libertadores 2022.

Mientras tanto, en el armado del nuevo Colón, Julio César Falcioni puso en ataque "Pulga" Rodríguez-Facundo Farías con un 4-4-2 ante Patronato. Algo lógico, previsible y cantado..."si no me lo venden" como dice el entrenador. Por ahora, al chico del verano, Facundo Farías, no se le corta la luz en Colón.