Santa Fe: clausuraron dos paradores de la Costanera Este por ruidos molestos

Se les labraron las actas de infracción. En contexto, el hecho ocurrió luego de la reunión entre funcionarios con vecinos del barrio 7 Jefes, que vienen advirtiendo los problemas por los altos volúmenes.

En pos de controlar un sector de la ciudad de Santa Fe aquejado por los ruidos molestos y los desmadres de la nocturnidad, el municipio clausuró los paradores Draxxo Beach y Pinta, en la Costanera Este, en la noche de este viernes.

Así se lo confirmaron a El Litoral altas fuentes de la secretaría de Control y Convivencia Ciudadana municipal, quienes además explicaron que se labraron las correspondientes actas de infracción.

Las clausuras son por acumulación de actas de infracción por incumplimiento de la Ordenanza N°9.623, que regula los niveles de ruidos molestos o innecesarios en los distintos ámbitos de la ciudad, ampliaron las mismas fuentes municipales.

“Nos dejaron sin trabajar”

Sobre lo sucedido durante la noche, el responsable de uno de los paradores se comunicó con El Litoral para dar su versión de los hechos.

“Se presentaron municipales en nuestro parador de la costa este a clausurar el local, sin previo aviso, sin motivo alguno, sin denuncias en nuestra contra”, comenzó. “Nosotros no hicimos eventos masivos, no ponemos música fuerte, no tuvimos ningún tipo de problema”, agregó.

Tranquilidad vs. Ruidos molestos

Pero esta reacción tiene su contexto. Como informó este diario, hubo una reunión esta semana entre funcionarios de la Municipalidad y representantes de quienes residen en el barrio 7 Jefes donde se expusieron los inconvenientes que padecen. En diálogo con El Litoral, Gabriel Crespo (vecinalista), explicó que tienen dos problemas importantes con los ruidos. "Por un lado, es la música por encima de lo permitido y la tolerancia"; dijo y recordó que después de las 22 horas no se permiten más de 45 decibeles.

"Los vecinos vienen soportando en la zona del Faro y la Costanera los grupos que vienen, lo cual está perfecto pero el problema es el ruido que generan con los autos. Los parlantes están sobredimensionados a lo que es el vehículo en sí", manifestó el vecinalista.

Y el otro problema que tienen en 7 Jefes son los ruidos molestos que se generan del otro lado de la Laguna Setúbal, en los paradores de la Costanera Este, pues el sonido se propaga por el agua.