Hasta junio de 2024

Lucas Alario continuará en el Leverkusen

El delantero, ex Colón y River, quería irse de su actual club porque no estaba teniendo mucha participación.

Crédito: Archivo El Litoral

La salida del delantero argentino Lucas Alario del club Bayer Leverkusen, de Alemania, en este periodo invernal de traspasos quedó descartada tras el acuerdo que alcanzó el jugador con la entidad, afirma este sábado el diario germano “Bild”. Recientemente se había especulado con la posibilidad de que el atacante, descontento con su papel en el equipo, fuera cedido a Hertha Berlin o al Eintracht Frankfurt hasta mediados de año. El asesor de Alario, quien tiene contrato con Bayer Leverkusen hasta finales de junio de 2024, dijo hace unos días que el jugador, de 29 años, que milita en el club desde 2017, quería irse de la institución como muy tarde en el verano europeo. El sábado pasado, Alario marcó en la goleada de Bayer Leverkusen sobre Augsburgo por 5 a 1 como local, en la 20ma. fecha de la Bundesliga alemana. Alario, que quedó afuera de la lista de convocados del seleccionado argentino, ingresó a los 26 minutos del segundo tiempo y cinco después gritó nuevamente un gol, algo que no sucedía desde el 24 de abril de 2021 contra Frankfurt por la Bundesliga El argentino perdió terreno en los últimos meses por sus lesiones y apenas fue titular en un partido sobre los doce en los que sumó algunos minutos.

