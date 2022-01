https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

87 a 78

Básquet: Unión cayó ante Ferro

El Tatengue no pudo ante el Verdolaga y fue derrotado por 87 a 78. El equipo levantó en el complemento, aunque no le alcanzó.

El elenco santafesino sigue sin poder ganar en condición de visitante. Justin Everett fue el goleador del partido con 16 puntos. De movida Unión con la inclusión del capitán Maximiliano Martín en el quinteto inicial buscando mayor presencia desde el perímetro. El primer punto fue para Unión tras un recupero de Martín, la corrida de Jaime y la asistencia para que Godoy convierta. Tenés que leer Flojo partido de Unión y derrota ante Argentino de Junín Partido intenso en los primeros instantes. Unión un tanto errático en ataque, en defensa proponiendo una presión fuerte, aunque rápidamente se cargó de faltas buscando frenar la bola de ferro. Tras el tiempo muerto pedido por Juanfra Ponce, y con las rotaciones de la banca en cancha, el Tate acortó distancias y volvió al juego. Se fueron al primer descanso con ventaja de ocho en favor del local, pero con la sensación de que en la rotación el Rojiblanco fue un poco más. El segundo cuarto transcurrió con un goleo parejo, Unión logró equilibrar el juego, aunque le costó achicar distancias en el marcador, Ferro por su parte apostó a la rotación continua de los jugadores en cancha. El Tate se descuidó en tres posesiones, lo pagó caro y obligó a Ponce acudir nuevamente al tiempo muerto. A la salida de este la tónica del encuentro no cambió, el Verdolaga continuó lastimando en cada ataque y por contrapartida Unión no anotó en las ocasiones que elaboró. Tenés que leer Unión perdió nuevamente de visitante ante uno de los adversarios directos Al segundo tiempo, la escuadra santafesina salió decidido a descontar, basado en una fuerte defensa fue descontando hasta obligar al tiempo muerto pedido por el comando local. La defensa zonal, por momentos le dio soluciones a los Tatengues, aunque no solo tuvo que correr de atrás en el marcador, sino también luchar nuevamente con el arbitraje que fue muy dispar. El elenco Rojiblanco prolongó su buen pasar en el encuentro, rotando la bola y apostando a cerrar su aro, Ferro envuelto en nervios rotó los jugadores dentro del rectángulo sin encontrar respuestas. Unión se encontró con juego, fue vital el comienzo del tercer cuarto, porque el equipo mostró otra cara, Juan Cantero desde la base fue fundamental en la remontada, hizo jugar al equipo, asistió y metió las pausas necesarias para que Unión llegue al cierre del partido con una mínima ventaja en contra. En el último cuarto Unión continuó con su libreto, fuerte en defensa y buscando lastimar desde la zona pintada. Un triple de Osores le dio aire al elenco Verdolaga que transitó el cierre del partido bajo un mantón de desconcierto. Unión vendió cara la derrota, reaccionó en el tercer periodo, pero no le alcanzo para quedarse con la victoria. Estuvo muy cerca y los lanzamientos a distancia en los momentos justos por parte del dueño de casa terminaron dándole el triunfo a Ferro. El Tate tendrá revancha rápidamente cuando este lunes visite a Peñarol en Mar del Plata desde las 21hs, buscando la primera victoria fuera de casa. Síntesis FERRO (87): Theo Metzger (12), Marco Luchi (15), Rodrigo Gallegos (3), Jonatan Torresi (12), Valentín Bettiga (6) (FI) Ramiro Trebucq (4), Pablo Osores (11), Julián Morales (12), Juan Ignacio Laterza (8), Lucas Gargallo (4). DT: Federico Fernández. UNIÓN (78): Andrés Jaime (2), Jordi Godoy (8), Maximiliano Martín (12), Jeantal Cylla (14), Justin Everett (16) (FI) Cristián Schoppler (9), Gastón Bertona (0), Gonzalo Torres (0), Juan Cantero (14), Dallas Morgan (1), Jeronimo Díaz Muller (0), Pedro Bombino (2). DT: Juanfra Ponce. Parciales: 25-17, 23-16 (48-33) // 15-28 (63-61), 24-17 (87-78). Árbitros: Fabricio Vito, Rodrigo Castillo y Raúl Lorenzo. Cancha: Héctor Echart

