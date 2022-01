Línea directa: "pérdida de agua", "pase sanitario" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 29.01.2022

19:16

Pérdida de agua

VECINOS DE B° REPÚBLICA DEL OESTE

"Vecinos de calle Francia al 2200 por medio de este espacio le exponemos varios reclamos a Assa. Hemos hecho los planteos por las vías correspondientes y no hemos tenido ninguna respuesta. Se trata de una pérdida de agua en la calzada. El número de trámite es: 2812075. Ya hace varios mes que estamos con este problema y notamos que el pavimento se está deteriorando cada vez más. Es curioso que ante la situación que estamos atravesando los santafesinos, por la que nos exhortan a través de diversos medios a que cuidemos el agua, en ese sector de la ciudad se estén desperdiciando miles de litros. Por eso, solicitamos que a la mayor brevedad posible, operarios de Assa vengan a hacer el respectivo trabajo de reparación, para darle fin a esta preocupante situación".

Pase sanitario

UN LECTOR

"Realmente azorado veo cómo se produce un despropósito legal en la República Argentina. Cada vez estamos más anarquizados. Este país se está disgregando por la inoperancia e ineptitud de nuestros funcionarios, y hablo de todos los niveles, municipal, provincial, nacional. Con el tema de la vacunación asistimos a una locura legal: hay instituciones (como una universidad o una empresa de servicios), que pretenden exigir a las personas que quieran ingresar a realizar algún trámite, tener a mano el pasaporte sanitario o la constancia de su vacunación. Yo me pregunto ¿quién le da atribuciones a, por ejemplo, una empresa de servicios para permitir o no el ingreso de un usuario que va a ser trámites, a pagar o a lo que sea? Yo creo que estamos viviendo un desatino porque no hay reglamentaciones ni decretos ni leyes que propongan o dispongan la obligatoriedad de la vacunación. Entonces ¿quién le da atribuciones a estas empresas, o a una universidad, para exigirles a sus usuarios la vacunación? Realmente, si alguien no pone un poco de claridad en este asunto creo que vamos a terminar mal y la grieta se va a transformar en un abismo. Se van a generar conflictos y vamos a tener que ir a hacer todos nuestros trámites con un abogado al lado. Por lo tanto, hago un llamamiento a nuestras autoridades, funcionarios, gobernantes, a que tomen este tema, lo lleven a un plano de racionalidad -que hoy no tiene- así evitamos problemas mayores".

70 años de destrucción

ALBERTO MARELLI

"Corría el año 1955. El Ejército argentino enterró al país cortando la democracia e interrumpió el desarrollo de la Argentina. Apareció en escena el demonio Menem y en pareja con Moyano borraron el ferrocarril. A continuación apareció el dúo Kirchner: regalaron el patrimonio del país al narcotráfico y a los ladrones de turno. Hoy, año 2022, tenemos un desgobierno constituido por burros, rateros. Ocupan cargos, con suculentos sueldos, hundiendo al resto de la ciudadanía. En 1946 el gobierno peronista fundó el Banco Industrial de la República Argentina. Con el Banco creció la industria. El Banco tomó renombre internacional y le molestó al Fondo Monetario Internacional. Había que cerrarlo. Para retiros voluntarios destinaron 400 millones de dólares. Hoy tenemos un país desarrollado en la cloaca. Eso hicieron los kirchneristas. La República Argentina hundida en la ciénaga, con un cartel con la letra del tango 'Cambalache', de Discépolo. Así vamos a terminar: en un cambalache total. Los políticos no hacen nada, se pelean entre ellos, se acomodan, cobran sus enormes sueldos y se acuestan a dormir. Gracias al diario, soy un lector desde hace 75 años".

Pasado e identidad

SARA

Día muy triste para San Javier, su historia y su cultura. El municipio local, haciendo oídos sordos a un reclamo de instituciones y grupos relacionados con la educación y la cultura, habilitó el tránsito vehicular en el tramo de calle 9 de Julio, frente a la Iglesia y al Museo. A partir de hoy se podrá dar la vuelta entera a la plaza, parece que un anhelo que quitaba el sueño a la ciudadanía. Ojalá el Municipio también pueda terminar de dar la vuelta a la plaza con la vereda perimetral que tantos años ha llevado reparar. Y tal vez antes de terminar el mandato -espero que no sea mucho pedir-, también pueda arreglar las veredas interiores de este emblemático lugar de encuentro. Ya deben haberse puesto amarillas las hojas del proyecto que hijos del Pueblo más lindo del Mundo diseñaron para su remodelación.

Lugar de encuentro desde el año 1750, cuando se echaron las bases del actual emplazamiento de la ciudad que comenzó en aquellos tiempos como una reducción de indios mocovíes. Lo que Florián Paucke generó como un encuentro de culturas y de promoción humana, subyace bajo el suelo que pisamos en esta nuestra histórica plaza. La única ruina jesuítica de la provincia de Santa Fe, que junto al formidable relato y testimonio pictórico que este excepcional misionero nos legara, nos permitiría convertir esas ruinas en un lugar de educación y en un atractivo turístico. Si hubiera voluntad política y un poco de conocimiento.

Un capítulo aparte para nuestros habitantes originarios, esos cuyas artesanías promocionamos como representativas de San Javier, y celebramos la institución de escuelas bilingües, esos de los que se acuerdan a la hora de votar, pero siguen siendo esos, ellos, la indiada, en lugar de atender y respetar sus derechos instituidos por nuestra constitución, favoreciendo un encuentro intercultural que sane las trágicas heridas del pasado. Esos que reclaman por ese lugar sagrado en el que sus antepasados seguirán sepultados, podrían ser fuente de conocimiento en el parque arqueológico de nuestra identidad.

Sin duda la circulación vehicular de la ciudad necesita una nueva diagramación. Conforme fue creciendo la mancha urbana y el parque automotor, se fueron haciendo adecuaciones pero no un plan integral pensado por urbanistas y especialistas en la materia. La habilitación de media calzada en un intrincado recorrido no soluciona el problema de tránsito que tenemos. Que es además un problema de educación vial, ya que las normas de tránsito o se desconocen o no se respetan. Se perdió el formidable trabajo que los agentes municipales hicieron años atrás, con educación y controles.

En fin… sepan nuestras autoridades que las gestiones políticas "educan" con su accionar. Pues bien, en este caso se prioriza poder dar vuelta a la plaza en lugar de generar un espacio de reflexión y de conocimiento.

Mal asunto.