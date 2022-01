En Santa Fe, 1300 jóvenes tienen trabajo por el programa Primer Empleo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Comenzó a instrumentarse en octubre del año pasado. Desde entonces, se inscribieron casi cuatro mil hombres y mujeres de entre 18 y 30 años. De ellos, un tercio logró insertarse laboralmente. Esperan potenciarlo, y duplicar los números en 2022.

A cuatro meses de su instrumentación, unos 1300 jóvenes de la provincia lograron inserción en el mercado laboral a través del programa Primer Empleo. La iniciativa, que se completa con el programa nacional Te Sumo, está orientado a hombres y mujeres de entre 18 y 30 años. Durante seis meses, el estado financia más del 80% del salario del trabajador ingresante, como incentivo para la generación de nuevos puestos de trabajo. En diálogo con El Litoral, el subsecretario del área, Eduardo Massot, valoró los resultados, pero dijo que apuestan a que en 2022, la demanda pueda incrementarse considerablemente. "Primer Empleo – resumió- es una gran ayuda económica para empresarios y comerciantes, y una gran oportunidad de conseguir trabajo para la juventud".

- ¿Qué demanda han tenido hasta aquí a través de este programa?

- La iniciativa surgió del gobierno provincial porque a partir de la pandemia, fue necesario repensar las políticas públicas en este sentido, tratando de dar respuesta a los sectores que más habían sido afectados económica y laboralmente. A partir de allí se piensa en un programa para alentar y sostener el empleo apuntando a un sector de desocupados de 18 a 30 años mediante un aporte dinerario para el empleador que los contrate, equivalente al 85% del salario mínimo vital y móvil; ello hoy representa 28.050 pesos. El programa comenzó en octubre del año pasado y trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Trabajo de la Nación porque Primer Empleo es un programa complementario y similar al programa nacional Te Sumo. En conjunto, desde que se comenzaron a instrumentar, hemos logrado 1300 inserciones laborales a lo largo de 2021 en toda la provincia. Creemos que es un número importante teniendo en cuenta que ambos arrancaron hace cuatro meses. Estamos casi en una etapa de difusión o promoción del programa y hemos logrado este resultado, que nos permite augurar un 2022 con una mayor demanda de parte de las cámaras empresariales.

- ¿En función de los índices de desempleo, esperaban una mayor demanda? ¿Consideran que se puede potenciar mucho más el programa?

- Sí, de todas maneras en Santa Fe venimos teniendo una recuperación muy importante del empleo. Desde hace varios meses y si tenemos en cuenta el peor momento de la pandemia, logramos una recuperación constante que nos permitió llegar a octubre de 2021 con un índice positivo de empleabilidad del 1.7 en relación a febrero de 2020. Es decir que Santa Fe está con un índice de ocupación de empleo superior al período de pre pandemia. Si proyectamos esto a diciembre 2021 porque esos datos todavía no están, los indicadores van a ser más positivos todavía. Ha sido un año muy bueno para la empleabilidad en la provincia. Se han recuperado unos 25 mil puestos de trabajo durante estos últimos meses, con lo que llegaríamos a 500 mil puestos de trabajo nuevamente en la provincia, que es el piso que hemos tenido en los últimos años.

- ¿Para hablar de que el programa Primer Empleo es exitoso, aspiran a duplicar el número de inserciones laborales este año? ¿O triplicar?

- Sí, totalmente. Nuestro objetivo es mucho más. Creemos que desde la provincia podemos ayudar al sector empresario y también a la juventud porque la promoción del empleo en este segmento es un incentivo para que los empresarios contraten trabajadores jóvenes. Esperamos a que las contrataciones sean muchas más.

- ¿El Estado capacita a los jóvenes a través de este programa?

- En el caso de Primer Empleo, no hay una capacitación previa. Es para jóvenes desocupados que sean contratados por el programa. Se ingresa a través de la página web del gobierno (www.santafe.gov.ar) desde el link Ministerio de Trabajo, y allí debe inscribirse tanto la empresa como el trabajador que quiere participar. El Ministerio no elige a la persona; la persona es elegida por el empleador. Y muchas veces cuando el empleador tiene pre seleccionado a su futuro empleado, puede hacerlo inscribir en esa plataforma si es que todavía no lo ha hecho, y luego se unen en la plataforma. El Ministerio actúa como nexo.

- ¿Cuántas empresas se han inscripto hasta ahora?

- En estos cuatro meses se anotaron más de 200 empresas y terminamos el año con entre 3500 y 4000 jóvenes interesados en conseguir su primer empleo. Es decir que casi un tercio de los anotados han conseguido trabajo. Hemos instrumentado, por otra parte, programas de capacitación (Santa Fe Capacita); el año pasado, llegamos a más de once mil santafesinas y santafesinos con esa formación. De ellos, el 40% logró a partir de esas capacitaciones, una inserción sociolaboral ya sea en un empleo autónomo o en relación de dependencia. Para nosotros eso es satisfactorio porque significa que más de 4 mil personas lograron una inserción laboral en la provincia, o la mejoraron.

- ¿Algún rubro se destaca más que otro en la generación de empleos en el marco de este programa?

- Es variado. Quizá comercio tenga una fuerte incidencia porque es el dador de trabajo más importante que tenemos en la provincia; cerca de cien mil trabajadores se vinculan a este rubro. Pero hay de todo; empresas de la construcción, metalmecánicas, metalúrgicas, de infraestructura, de vestimenta…. El universo es muy amplio. En la provincia parte de la recuperación del empleo pasa por la construcción y la obra pública; allí también estamos trabajando.

- ¿Se trata, por lo general, de pequeñas y medianas empresas?

- El objetivo del programa es ayudar a los sectores que han sufrido más fuertemente los efectos económicos de la pandemia. Las pymes y determinados sectores como el gastronómico han sido quizá los más golpeados. Con ellos hemos tenido varias reuniones y lanzado con ellos específicamente el programa. Pero se han acercado empresas de todo nivel; empresas muy importantes que también sintieron el golpe de la pandemia, y hasta empresas o comercios muy pequeños con uno o dos empleados que necesitan un refuerzo.

- ¿El trabajador al inscribirse debe manifestar su preferencia respecto del rubro en el que desea desempeñarse?

- Sí, tiene la opción de inscribirse en varias de las actividades en las que se siente con deseo o capacitado para desempeñarse. Tal vez tiene experiencia en comercio o gastronomía, entonces, además de incorporar sus datos, puede señalar esos campos sobre los que se siente capacitado.

- ¿Hay posibilidades de renovación en el programa?

- No, el programa dura seis meses y la ayuda económica del estado se extiende por ese período. El dinero va a la cuenta del empleador; no se le paga al trabajador, sino que se le deposita a la empresa que contrata y ésta paga al empleado. No se busca la renovación, sino ampliar el espectro de empresas y trabajadores que puedan ser beneficiados con el programa.