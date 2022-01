"Necesitamos conocer las medidas" del gobierno para alcanzar las metas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 30.01.2022

El acuerdo con el FMI debe pasar por el Congreso. La senadora nacional santafesina de JxC anticipó que el frente opositor se reunirá en la provincia para definir la estrategia. Advirtió que "las carpetas de Sain" pueden complicar al gobernador.

Juró en el cargo, tuvo coronavirus, sigue recorriendo la provincia mientras termina de acomodar el despacho que ocupara Carlos Reutemann en el Palacio del Congreso. Afirma que se puede arreglar sin las vestuaristas y las maquilladoras que la asistían diariamente en la TV, aunque extraña la afectiva "complicidad" que solía disfrutar con ellos.

Carolina Losada conoce el oficio de mirar a cámara; lo usa. Pero iniciará su desempeño institucional sin "cucaracha" (el auricular por el cual avisan a los conductores de TV sobre el tema que viene o el tiempo que se acaba), ya no para comentar la realidad sino para decidir sobre ella. Lo hará expuesta en un ámbito usualmente reservado para quienes ya se han curtido en la política, y con una agenda de intensidad bien argentina.

- ¿Cuál es la primera evaluación que hacen de este acuerdo con el FMI, que aún necesita los memorándum de entendimiento con el organismo?

- Un acuerdo con el fondo nos parece positivo. En este caso, el proceso fue desprolijo como todo lo que hace este gobierno, que generó incertidumbre durante meses y como consecuencia se disparó el dólar y la inflación. Lamentablemente con nosotros, la oposición no hubo diálogo y no pudimos conocer ni el contenido de las negociaciones ni hacer aportes. Igualmente valoramos este acercamiento a un entendimiento con el Fondo y esperamos conocer los detalles y el alcance. También necesitamos conocer las medidas que decidirá el gobierno para alcanzar las metas que se hayan acordado.

- ¿Cómo dispondrán desde Juntos por el Cambio la estrategia legislativa para debatir el proyecto?

- Lo primero es conocer los detalles del acuerdo. Todos los que integramos la mesa federal de JxC nos reuniremos en la provincia de Santa Fe (probablemente en Rosario) en febrero a debatir todos los temas de la actualidad argentina. Sin dudas este tema es uno de los principales. Y vamos a definir la estrategia parlamentaria.

- Iniciaste tu año parlamentario reclamando por la ley de Humedales.

- Siempre me interesó todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Pero además fue una promesa de campaña del Frente de Todos. Hablaban de tratamiento urgente en campaña pero no lo incorporan al temario de sesiones extraordinarias. El 21% del territorio argentino son humedales y en Santas Fe los tenemos; hay que protegerlos y ver qué se puede hacer, sustentable, para que las familias que viven allí puedan subsistir bajo un paraguas de respeto por el medio ambiente. Existen leyes que si se cumplieran podrían ayudar un montón: la del manejo del fuego y la de protección de bosques. Si se pusieran en práctica, si se tomaran en cuenta, podrían mejorar la gestión. Pero no lo hacen, por desidia, negligencia, nadie sabe por qué no lo hacen.

-¿Tenés un plan legislativo personal?

- Tengo proyectos, algunos de campaña y otros que sumo ahora. Pero la coyuntura en la Argentina nos obliga a tratar otros temas. Nunca imaginé que mi primer proyecto, que firmé apenas asumí, tuvo que ver con una ayuda a productores afectados por una tormenta a mediados de diciembre, que dejó campos devastados. Y el segundo proyecto fue para derogar el piso mínimo en el precio de los pasajes aéreos; es una barbaridad que busquemos que todo sea más caro para bancar a Aerolíneas cunado lo que necesitamos es que las empresas puedan competir, que haya mayor oferta y menores costos. El tercer proyecto fue ante la bajante del río, que lleva 22 meses y es la peor desde 1944. Tenemos 51% de caudal; la emergencia hídrica que planteó el gobierno terminó el 31 de enero pero en los hechos no finalizó. Planteamos extender la emergencia hasta septiembre y que no alcance sólo a quienes están al margen del río, sino a todos los que están afectados en su actividad económica. Proponemos beneficios impositivos y créditos blandos ante una situación que es de catástrofe.

- ¿Cómo evalúas el temario de convocatoria a extraordinarias?

- Hay temas importantes como el Consejo de la Magistratura, y otros que no tienen porqué estar en extraordinarias.

- ¿Es posible que el kirchnerismo imponga con las nuevas composiciones de Cámara una ley a su medida en el organismo para nombrar y remover jueces?

- Creo que van a tener que negociar. Juntos por el Cambio está generando un proyecto propio; había varios legisladores con distintas iniciativas. La idea es consensuar todo; creemos que el presidente de la Corte debe ser el que presida el Consejo de la Magistratura y eso es en lo que más diferimos con el kirchnerismo. Creemos que tiene que tener 20 miembros. Las cosas cambiaron y ellos tienen que entender: en las elecciones la gente les puso un freno. No pueden llevarse todo puesto.

- Pero está claro que en el criterio de Juntos por el Cambio el estamento político ya no va a tener números decisivos para impulsar o remover jueces, en los términos del precepto Constitucional.

- Si sale nuestro proyecto, será en los términos de la exigencia de la Constitución Nacional. El kirchnerismo quiere algo más político; nosotros queremos que se refleje lo que se definió en 1994.

- ¿Cómo juzgás la marcha contra la Corte? ¿Es golpista quien marcha desde el Ejecutivo, avanzando sobre otro poder del Estado?

- Me parece que es antirrepublicano, que va en contra de las instituciones, que está a favor de la autocracia. Sabemos cómo piensa la vicepresidente de la Nación, su forma de ejercer el poder. Es verticalista y la única que toma las decisiones es ella. La figura del presidente de la Nación, la verdad, es que está totalmente desdibujada hoy en día. Sabemos que quien toma las decisiones es Cristina. Pero la gente logró ponerle un freno a eso y estoy convencida que el próximo gobierno va a ser de JxC. Hay una esperanza en un futuro posible.

- ¿Está bien que la provincia tome un crédito internacional para llevar internet a barrios populares de Rosario y Santa Fe, y para extender la red de fibra óptica, en lugar de generar condiciones para que la actividad privada lo haga?

- Está bien que internet llegue a todos lados y que los chicos tengan la posibilidad de educarse. Hoy en día, con limitado acceso a internet y a la información, se limita el acceso al mundo. Pero estaría bueno que la inversión la haga un privado. Pero tenemos un gobierno que ideológicamente está en contra del privado, que es el que da trabajo y hace es mover la maquinaria.

- Marcó del Pont dice que es el Estado el que genera riqueza.

- Sí, con la maquinita. Hay que avisarle a Marcó del Pont que lo que se genera es inflación. A lo mejor a ella le gusta porque se diluye la deuda en pesos con la maquinita. Me parece que lo que tenemos que generar es oferta, trabajo genuino, no seguir exprimiendo siempre la misma naranja, tratando de aumentar los impuestos a la gente y a las empresas. En campaña veíamos cómo las empresas remaban en dulce de leche y pensábamos siempre en las dimensiones de las firmas a pesar de que tienen todo en contra, sin acceso al crédito, con cambios de regla. Gracias a las empresas es que el país no se ha fundido del todo. Hay que imaginar lo que sería del país si en vez de tener al campo, las empresas, la educación como enemigos -como es la ideología del gobierno nacional- los pensás como aliados, como amigos. Y generás condiciones para que los argentinos vuelvan a creer en la Argentina y de afuera se vea un país en el cual creer. Lo que hablamos con los empresarios de la provincia es que hoy no conviene crecer, porque si sacás la cabeza te la cortan con impuetazos. JxC tiene un proyecto de país diferente.

- Ese proyecto necesita propuestas en seguridad.

- ¿Cómo puede ser que ni al gobierno nacional ni al provincial les importe el problema más importante que tenemos los santafesinos? La narcocriminalidad es un tema que evidentemente a los únicos que importa es a los santafesinos. El gobernador duerme la siesta y el gobierno nacional lo tiene a Saín como asesor de Aníbal Fernández, que es el que supuestamente nos tiene que cuidar a todos los argentinos.

Cristina

"El único momento en que me la crucé fue primero en la jura. No me reprochó nada, pero hubo como miradas intensas de parte de ambas. Y me la crucé un día en los pasillos del Congreso; ella estaba con Anabel Fernández Sagasti. No hubo más palabras que las protocolares", dijo la senadora santafesina con referencia a la vicepresidenta, al ser consultada si le reprochó en lo personal "los afiches" con los que hizo compaña.

Una ley "contra Santa Fe"

Respecto del proyecto de ley de electromovilidad -admite combustibles sustentables para motores a combustión- y con relación al 50% de capacidad ociosa de biodiésel en la provincia -mientras el gobierno nacional importa gasoil- Losada dijo que "se ha legislado en contra de los intereses de Santa Fe" en materia de biocombustibles. "Estamos trabajando en un proyecto con Ximena García para volver al 15% en el corte al gasoil con biocombustibles. Los senadores de Santa Fe -del oficialismo- votaron a favor del proyecto oficial o se abstuvieron. Como representante de la provincia, si hay una ley en contra de sus intereses, hay que votar en contra de la ley. Hicieron obediencia debida al kirchnerismo".

Perotti y las carpetas de Sain

"El único vínculo que tuve con el gobernador fue cuando vinimos a recibir los diplomas con Dionisio Scarpin y pedimos una audiencia. No nos recibió, nos encontramos en los pasillos del Senado y volvimos a insistirle. Nos dijo informalmente… 'bueno, dale, el lunes vengan'. Finalmente la reunión se dio y el gobernador decía 'tenemos qué, tenemos qué…' Le dije: discúlpeme gobernador, hace dos años que está en el gobierno y no hizo nada. Le pregunté a Lagna cuánto del presupuesto para Seguridad se había ejecutado, y me dijo 50% a fines de diciembre, Después pidieron la emergencia… hoy tenemos 9 muertos en Santa Fe y 21 en Rosario (la entrevista se hizo el viernes) en lo que va del año. Pero no se generaron ni siquiera las licitaciones para comprar móviles. Les dieron herramientas para que las cosas se hagan rápido y siguen durmiendo la siesta, el gobernador y el ministro.

- ¿Qué opinás de las carpetas de Sain?

- Es una investigación en curso y hay que respetar a la justicia. Pero si las sospechas llegan a ser comprobadas, está en una situación complicada.

- Parece extraño que en medios de Buenos Aires este tema no se haya desarrollado?

- A cada programa al que voy lo hablo. Me parece que es un tema importante para todo el país. Estamos hablando de espías… carpetas con datos de empresarios, opositores, periodistas. Es terrible realmente. Creo que vamos a tener noticias en muy poco tiempo. Sain está en una situación complicada y no sabemos en qué situación va a quedar el gobernador. Vamos a ver qué dice Sain también, porque lo puede complicar bastante a Perotti.