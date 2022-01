¿Cómo son los números de Unión "versión pandemia"?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hubo un déficit operativo de casi 1.250.000 pesos que contrasta con el fuerte superávit del anterior, que contempló varias ventas. Bajaron considerablemente los recursos, aunque se gastó menos.

Unión pondrá a consideración de sus asociados un balance del ejercicio finalizado el 30 de junio del año pasado que contrasta con el anterior y que arroja un déficit operativo de 1.249.745 pesos, contra los casi 200 millones de pesos de superávit del cerrado el 30 de junio de 2020, aunque se presenta con un superávit de 39.888.962 de pesos como producto de la alteración en la cifra final que realiza el rubro resultados financieros y por tenencia incluido RECPAM, que es el resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, algo que está acorde a los tiempos inflacionarios que se viven y se admite como técnica contable para cubrir esa depreciación.

Este balance es, ni más ni menos, que el reflejo de los números de la pandemia en Unión. Primera conclusión: bajaron considerablemente los recursos. De 1.227 millones del ejercicio anterior a 972 millones del actual, aunque también bajaron los gastos. Incluso los gastos de fútbol, que fueron de 573 millones en el ejercicio anterior y de 492 millones en el actual. La pregunta es: ¿por qué?. Y hay una explicación: en ese balance hay una fuerte incidencia de las ventas que se realizaron luego de dos campañas consecutivas con clasificación para la Sudamericana de la mano de Leo Madelón. La de Soldano había impactado en el balance anterior, el que cerró en 2019, pero en el de 2019-2020, se ubicaron las de Mauro y Bruno Pittón a San Lorenzo (2,5 millones de dólares limpios); la de Gómez Andrade (1.650.000 dólares netos), los 100.000 dólares de ejecución de la cláusula de Cavallaro y 250.000 dólares de la salida de Damián Martínez. De todos modos, no todo se cobró. Al cierre del balance -explicaban los dirigentes en una conferencia de prensa que se realizó hace casi un año- había en total 2.900.000 dólares por cobrar de San Lorenzo, Rosario Central y la MLS (la Liga norteamericana a la que fue transferido el colombiano Gómez Andrade). "Hoy, según los propios dirigentes se encargaron de señalar, todavía existe un monto aproximado a los 160 millones de pesos que el club tiene como acreencia, con San Lorenzo y Rosario Central como principales deudores", escribíamos en ese entonces. La realidad, es que hoy San Lorenzo sigue sin pagar y Unión empieza a accionar de una manera más eficaz para tratar de que el club de Tinelli y Lammens cumpla.

En el rubro recursos, el más importante sigue siendo la televisión, con 414.735.000 pesos. Luego, lo que se recauda por la actividad educativa (IPEI), con 153.654.478 pesos. Después viene el rubro cuotas sociales, con 114.363.000 pesos. Por participación en competencias internacionales, al club ingresaron 95.981.290 pesos. Por préstamos y transferencias de jugadores, 70.245.073 pesos y en el rubro denominado "otros recursos por derechos sobre jugadores", 13.530.000 pesos. La tienda del club aportó lo suyo de buena manera y dejó más de 40 millones de ganancia; por concesiones y publicidad, más de 33 millones y por venta de palcos y plateas, 7.677.000 pesos.

Luis Spahn, el presidente de Unión. A mitad de año, cumplirá 13 años ininterrumpidos como presidente del club. Nunca en los 115 años próximos a cumplir por la institución, un presidente se mantuvo tanto tiempo en el poder. Deberá decidir en este tiempo si se presenta o no, aunque hay muchas chances de que siga siendo el candidato del oficialismo. Foto: Guillermo Di Salvatore

En el ítem que se denomina estado de flujo de efectivo, figura un rubro que se denomina devoluciones a dirigentes y/o aportantes financieros. La cifra que revela el balance es de 14.404.676 pesos, que es inferior a la del balance pasado, que era de 54.207.766. En ese flujo de efectivo, la actividad que generó el ingreso de mayor dinero, obviamente, fue la TV, en tanto que el mayor egreso se dio con el pago de sueldos y cargas sociales. Mientras que por la TV ingresaron algo más de 398 millones de pesos (el neto que llegó al club y que se explica en las notas complementarias), por el pago de sueldos se fueron 414 millones. Como se puede apreciar, las cifras son bastante similares. Una particularidad es que el ingreso por venta de entradas y plateas fue de 0 pesos, producto de la pandemia (se jugaba a puertas cerradas), que contrasta con los 31.487.000 pesos del ejercicio anterior. Y si al ingreso por TV se agrega lo que entró por la participación en torneos internacionales (más de 95 millones), los cobros por préstamos de jugadores y otros derechos (más de 35 millones) y se agregan más de 37 millones de pesos por publicidades, hay cerca de 600 millones de pesos que son generados exclusivamente por el fútbol, sin contabilizar las cuotas sociales.

Una de las grandes preguntas que nos hacemos desde siempre es si realmente el fútbol llega a ser superavitario o deficitario. Muchos dirigentes del fútbol argentino dicen que si no se hacen ventas, el fútbol da déficit. Pero los números de Unión no están muy lejos de ser equilibrados en ese aspecto, porque a los 414 millones de sueldos hay que agregar algo más de 15 millones de pesos por gastos de partidos y un rubro importante como es el pago a proveedores y gastos, que supera los 200 millones y habrá que ver la real afectación de esos gastos al fútbol propiamente dicho (puede que algo de esto tenga directa incidencia en otros aspectos de la vida del club). En consecuencia, si se comparan estos gastos con lo que ingresa, el equilibrio en los números es bastante palpable; algo que se debe dimensionar, teniendo en cuenta que estamos hablando de un ejercicio en el que el fútbol no pudo recaudar lo que habitualmente recauda porque desde el reinicio de la actividad hasta el 30 de junio (cierre del ejercicio), se jugó a puertas cerradas.

En cuanto a activos y pasivos en moneda extranjera, Unión tiene -o tenía al 30 de junio del año pasado, fecha de cierre del ejercicio- 1.575.000 dólares por cobrar en tanto que las deudas en dólares apenas superaban los 250.000 dólares. Hay un ítem que está aclarado y es el de deudas financieras en moneda extranjera. La cifra es de algo más de 244 mil dólares y está valuada en moneda argentina, por algo más de 24.625.000 pesos. Se hace la aclaración que esa cifra corresponde a Paula Spahn por sus aportes realizados con anterioridad al 30 de junio de 2010. Tales aportes se midieron contablemente convirtiendo su valor original a moneda argentina al tipo de cambio vendedor del Banco Nación a la fecha de cierre.

Acá entra en acción la tan mentada, comentada y cuestionada deuda al presidente Spahn. El activo del club está valuado en 1.366.028.944 pesos, en tanto que el pasivo es de 236.042.120 pesos, menor al del ejercicio pasado, que era de 278 millones de pesos. El pasivo corriente es de 182 millones de pesos y el no corriente de 53.760.588 pesos. En este ítem también hay una sensible disminución, pues el del ejercicio pasado era de 81.024.566 pesos. En ese renglón, el del pasivo no corriente, está la deuda del club hacia el presidente, que está tomada a valores históricos, como se encargaron de explicar hace un año. El presidente insistió durante mucho tiempo en la cifra de "entre 5 y 5 millones y medio de dólares". Lo dice porque se debe tomar el valor del dólar en cada momento en que se realizó el aporte, que figura a valores históricos en el balance, para calcular cuántos dólares eran en el momento de realizada la contribución. Y es allí donde entran a jugar otras cuestiones que tienen que ver con actualizaciones y comprobantes que no se pueden mostrar ni entregar porque han sido retirados en el allanamiento que hizo la justicia. Un tema escabroso del mundo Unión, con fuertes denuncias, investigaciones y una situación que divide a dirigencia y oposición, generando fuertes cruces plagados de sospechas y acusaciones.

Así como en el anterior balance se hablaba de la fuerte incidencia que habían tenido la venta de jugadores (se incluye la de Zabala también), hay que mencionar en el actual que se hicieron erogaciones para seguir avanzando en la finalización de la platea alta sur, a la que todavía le están faltando detalles esenciales (armado de palcos y colocación del ascensor), pero que ya presenta una fisonomía bastante completa en líneas generales. Posiblemente, el balance que finalizará el 30 de junio también contenga gastos importantes (hay que sumar la fachada, en la que se está trabajando), pero habrá algo que lo diferenciará notoriamente de los últimos y, quizás, de todos los balances de Unión: contemplará la transferencia de Gastón González por una cifra record para la institución que le dejará un valor neto para el club cercano a los 3.3 millones de dólares y que seguramente se informará oficialmente, pues marcará un hito importante para la tesorería de Unión y para la gestión de Spahn, que muchas veces fue criticada por transferencias que no dejaron un producido acorde a la jerarquía del jugador que se fue. El caso Soldano, es el mejor de los ejemplos.

A Esperanza

El plantel concentra desde este lunes en el hotel Kassalta en la vecina ciudad de Esperanza, en el ingreso mismo la citada localidad, lugar en el que permanecerá durante toda la semana, realizando los entrenamientos en Casasol. El viernes por la tarde se jugará el último amistoso, que será en Rosario ante Newell's. Enzo Roldán será la próxima "cara nueva", con su retorno a la institución.

Piden que se aclare uno de los puntos del día

Triunfo Tatengue realizó una presentación este viernes por mesa de entrada, pidiendo que se aclare el motivo por el cuál se pondrá a consideración, en la asamblea, de la modificación del artículo 6 del Estatuto, referido al destino de los bienes en caso de disolución, solicitando que se dé a conocer la nueva redacción de ese artículo.

El artículo 6 señala que "en caso de disolución del club, los fondos remanentes de su disolución serán entregados para fines de asistencia social...".

El primero de los puntos de tratamiento de la asamblea, cuyo motivo principal será el de la aprobación del balance cerrado el 30 de junio del año pasado, es, precisamente, la convocatoria fuera de término de la misma.