Tras relatar el nuevo título de Nadal, Luis Alfredo Álvarez anunció que tiene cáncer

El periodista venezolano compartió la noticia en redes sociales. Añadió que se alejará de los medios y las redes sociales mientras se somete a tratamiento, pero prometió un pronto regreso.

Luis Alfredo Álvarez, uno de los relatores estrella de la cadena ESPN, responsable de comentar tenis y beisbol, anunció que tiene cáncer.

Lo hizo a través de un video en sus redes sociales luego de narrar el triunfo de Rafael Nadal ante Daniil Medvédev en la final del Australian Open.

"Les comparto una nota personal. Días antes de la cobertura del Abierto de Australia fui diagnosticado con cáncer de próstata, pero el haberme contactado con ustedes a través de las redes sociales y la televisión me ayudó a aliviar mis tensiones, mis miedos y mis angustias. Gracias a mis compañeros de trabajo por ser tan profesionales, por acompañarme estas dos semanas", dijo.

El oriundo de Venezuela, voz de los Grand Slams y Series Mundiales junto a Ernesto Jerez, añadió que se alejará de los medios y las redes sociales mientras se somete a tratamiento, pero prometió un pronto regreso.

Hasta la próxima mi gente querida y la no tan querida también. Me ausento de estas redes por un buen tiempo. Toca dedicarnos a la salud. pic.twitter.com/azEV1INdJT — LuisAlfredoAlvarez🇻🇪🇺🇸 (@LuisAlvarez_1) January 30, 2022

"Ahora me toca descansar, concentrarme en mi salud, mi tratamiento y recuperación y muy pronto estaré, no solamente en televisión, sino también en redes sociales provocándolos como a mí me gusta. Les pido por favor que oren por mí, les mando bendiciones y los quiero mucho​".