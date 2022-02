Casa de los Ayala Ediciones se mudó a las plataformas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El sello santafesino realiza una adecuación a las nuevas prácticas y nuevos modos de circulación de la música, la adopción de los entornos virtuales como el escenario predominante, el desarrollo de estrategias de comunicación cada vez más efectivas para que cada propuesta o artista se encuentre con su público.

Entre el jueves 27 y el lunes 31 de enero se dieron una serie de estrenos en plataformas virtuales (Spotify, YouTube Music, Apple Music, etc.) de álbumes de artistas santafesinos. Se trata de discos que han tenido su edición en formato físico de CD a través del sello Casa de los Ayala Ediciones.

A partir del jueves 27 están disponibles “PIdiendo pista” (2010) y “El planeta de los perros” (2015) los dos primeros discos del grupo de música para las infancias La Gordini.

El viernes 28 fue el turno de “De una” (2016) de la prestigiosa cantante Itatí Barrionuevo y “Descalza en la lluvia de enero” (2015) del cantautor Fernando Rossi.

El sábado 29 llegó “Uno contra uno mismo” (2015) de Creyentes del Pronóstico, grupo encabezado por los hermanos Pautasso y Matías Echavarría, acompañados de un notable elenco.

Por su parte el lunes 31/01 es el turno un estreno muy especial: “De la madera al paisaje” de El Puente Trío, grupo encabezado por el recordado guitarrista y compositor Horacio Castillo. Este disco, grabado en plena crisis, a inicios del 2002, nunca llegó a editarse y sólo tuvo una pequeña tirada artesanal. Su publicación honra la memoria de Horacio y visibiliza su música.

Quienes deseen adquirir los discos del sello en formato físico pueden solicitarlos al correo [email protected] o a través de WhatsApp al +54 9 3425196403.

La historia

En el año 2008 un grupo de artistas, docentes, músicos, entusiastas y melómanos inaugura el Espacio Artístico “Casa de los Ayala” en Barrio Mariano Comas de la Ciudad de Santa Fe, un lugar acondicionado para el desarrollo de clases, cursos, ensayos y actividades sociales. Desde este epicentro surgieron numerosas actividades vinculadas, principalmente, a la música popular argentina, como las dos ediciones del Festival “Noviembre con Amigos” (2013 y 2014), la “Peña de los Ayala” en el desaparecido SUM del Molino Marconetti durante todo el 2016, la visita de numerosas figuras de nivel nacional e internacional para el dictado de cursos de perfeccionamiento y recitales, y desde 2015 la edición discográfica a través de un sello propio, independiente y autogestionado.

Casa de los Ayala Ediciones

En 2014 “Nuevas Creaciones Santafesinas”, un proyecto para registrar y editar música inédita de artistas locales fue seleccionado en la convocatoria Espacio Santafesino del entonces Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe. Ese apoyo económico sirvió para financiar una parte importante de los tres primeros discos surgidos desde el sello.

A partir de allí nació una estrategia solidaria, colaborativa: los ingresos generados por la venta de discos se utilizarían para financiar nuevos discos. Este mecanismo funcionó muy bien y permitió editar más de 10 títulos en los meses siguientes.

Luego, el tiempo hizo lo suyo y empezó el declive: los reproductores de CD se fueron extinguiendo en los hogares y los automóviles, surgieron y ganaron lugar nuevas formas de consumo, la crisis económica complicó la edición física: los insumos están dolarizados y hacer discos se volvió muy caro, y las ventas prácticamente desaparecieron...

El momento actual, y esta mudanza que se está realizando, supone una adecuación a las nuevas prácticas y nuevos modos de circulación de la música, la adopción de las plataformas virtuales como el escenario predominante, el desarrollo de estrategias de comunicación cada vez más efectivas para que la música llegue adonde tiene que llegar, y que cada propuesta o artista se encuentre con su público.

Objetivos

En 2015, la consigna era: “Este sello pretende allanar el camino y dar cauce, e impulso, para que numerosas producciones de artistas de nuestra región vean la luz, financiando, asesorando, y acompañando a los creadores durante todo el proceso de grabación y edición de un disco”.

Un sello de puertas abiertas

Si bien puede encontrarse un hilo conductor en la música popular argentina, el catálogo del sello es variado en cuanto a estilos. Esto responde a un criterio adoptado desde los inicios: colaborar con todo artista que se acerque con la intención de materializar su disco, sin discriminar ni juzgar la obra. Es decir, la curación de contenidos siempre tuvo más que ver con la voluntad y el vínculo que con el contenido en sí mismo. Es la convicción y el anhelo compartido de que todo quien desee llegar a tener su disco pueda hacerlo, una actitud solidaria, fraterna. Así y todo y por fortuna, siempre han sido enormes artistas quienes se acercaron, y cada uno de los discos es motivo de orgullo para los gestores.

Las necesidades y el trabajo requerido por cada disco también fue particular: en algunos casos se comenzó desde el concepto, arreglos, grabación, financiación, es decir el proceso completo. Otros artistas llegaron con el disco avanzado o incluso terminado y allí nos ocupamos de colaborar con la financiación o en las tareas administrativas y trámites.

Acerca del CD

Dice Pablo José Ayala, referente de la iniciativa: “Somos de la generación que vio llegar al CD, ¡esa maravilla tecnológica! Antes de este soporte disponíamos de los cassettes, que soplaban, se enganchaban y se deterioraban por el contacto físico con los cabezales. Los vinilos, que no eran portátiles, y también involucraban el ruido de fritura (que hoy aceptamos con nostalgia y beneplácito). El sonido impecable del CD no se parecía a nada de lo que conocíamos. Ciertamente no eran baratos y ese factor también contribuyó a que cada adquisición se convirtiera en una ceremonia: Los escuchábamos hasta gastarlos, pero los discos ¡ya no se gastaban! Entonces, desde la adolescencia, mientras crecía la ilusión de dedicarnos a la música, lo hacía enlazada con la ilusión de ver nuestros propios discos editados. Fueron deseos que caminaron juntos durante muchos años”.

Lanzamientos en CD

Desde 2015 el Sello ha concretado la edición de los siguientes álbumes:

-“Uno contra uno mismo”, de Creyentes del Pronóstico

-“Descalza en la lluvia de enero”, de Fernando Rossi

-“El planeta de los perros”, de La Gordini

-“Fotos”, de Pablo José Ayala

-“Pidiendo pista”, de La Gordini

-“De una”, de Itatí Barrionuevo

-“La música del río”, de Horacio Castillo y Julio Ramírez

-“Semillas”, de Oscar Frodo Peralta

-“Trío Cosa”, de Trío Cosa

-“Lo que canto a la mañana”, de Juan Manuel Part

-“Paisaje”, de Adrián Collino

-“MuLitA”, Músicos del Litoral Argentino

-“Canciones para compartir”, de La Gordini

-“Calor”, de Núñez-Ayala

-“Frodo y los Tolongos Sonoros”, de Oscar “Frodo” Peralta

-“Vértices”, de Núñez-Muslera