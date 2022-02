Mbappé jugará en el Real Madrid y podría ser el jugador mejor pago del mundo

Este lunes medios internacionales y principalmente españoles confirmaron el acuerdo entre el Real Madrid y el futbolista Kylian Mbappé. El francés finaliza contrato con el Paris Saint-Germain a mitad de 2022 y su negativa a renovar abrió las puertas a que sea contratado como jugador libre.

Luego de varias idas y vueltas, la novela parece estar llegando a su fin y el delantero de 23 años aceptó la propuesta del equipo español y será refuerzo para la temporada 2022/2023.

Kylian Mbappé has agreed to sign for Real Madrid as a free agent in the summer, per @BILD_Sport pic.twitter.com/6AhLrXRF7Z