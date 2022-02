Manchester City oficializó el fichaje de Julián Álvarez

Este lunes se hizo oficial a través de las redes sociales el fichaje de Julián Álvarez por el Manchester City. El delantero de River Plate firmó contrato por cinco años y llega al club de la Premier League inglesa por 18 millones de dólares, los cuáles pueden incrementarse según primas.

En el día de su cumpleaños número 22, el joven de la Selección Argentina se convirtió oficialmente en jugador de los “citizens” que actualmente se encuentran líderes en su liga.

We are delighted to confirm that we have completed the signing of Julian Alvarez from River Plate ✍️



⬇️ DETAILS ⬇️