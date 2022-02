Línea directa: "más de noche que nunca" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 31.01.2022

Más de noche que nunca

UN LECTOR

"Es lo que ocurre en la manzana comprendida entre las calles Alberdi, Lavaisse, Sarmiento y J. Llerena del B° Sargento Cabral. Son doce las luminarias del alumbrado publico que la rodean, de las cuales ocho están apagadas. Las lámparas no están quemadas, es un problema técnico de cajas de conexión y cables que los operarios municipales -que ya estuvieron- no pueden solucionar y que ya lleva dos meses sin resolver. Este mismo inconveniente ocurrió el año pasado y tardaron cuatro meses en restablecerlo. De nada sirven los múltiples reclamos de los vecinos a pesar que se originaron los tramites Nros. 1799 y 2844 en el 0800 y los Expedientes Nro. 1711 en Derecho Ciudadano y Nro. 3840 en Atención Ciudadana. La municipalidad podría organizar un tour por la manzana -con la colaboración del CODE- para visualizar mejor el sistema solar durante la noche, aprovechando la oscuridad en la superficie, además de facilitar el accionar delictivo. Gracias a El Litoral por darle curso a nuestro reclamo".

****

Facturación digital

MARCELO CASTELLARO

"Me gustaría que averigüen por qué la Municipalidad de Santa Fe no tiene el servicio de factura digital de la Tasa de Inmuebles ya que se ahorraría mucho en la impresión de boletas además de la colaboración con el medioambiente. Muchas gracias".

****

La marcha de los encartados contra la Corte

ROBERTO R. SÁNCHEZ

"Los procesados bien representados por los íconos del delito institucional de parabienes, bajo el paragua del poder Ejecutivo contra el Poder Judicial, promueven juntos una marcha con el fin de desplazar a la Corte Suprema. Es inaudito que estos individuos confesos y con miles de pruebas irrefutables tengan ahora la excusa y el descaro para decir que les han armado las causas. Están urgidos de los juicios civiles indemnizatorios, de los que el Estado se hará cargo, y, por carácter transitivo, nosotros".

****

Mantenimiento y bajante

JUAN ESCOBAR

"Basta de cháchara y manos a la obra. En estos días se desmoronó parte del dique 2. Con seguridad y atento a la bajante se van a desmoronar 100 metros más. ¿Qué es lo que se ve?: desidia, negligencia, culpa, impericia. Con esta bajante extraordinaria era de esperar que pasara lo que está sucediendo. También ha aparecido nuevamente el socavón de bulevar. ¿Cuánto se ha gastado en estos últimos 20 años en los arreglos, trabajos realizados por empresas contratadas por el gobierno, porque la ciudadanía no hemos tenido un ápice de responsabilidad en todo esto. Además, no se sabe cómo están los estribos de los puentes. Sin embargo, seguimos una propaganda que es nociva para el oído y el intelecto de la gente. Pónganse a trabajar, señores funcionarios".

****

Desatinos

UN LECTOR

"Esta pandemia que estamos sufriendo hace un par de años, nos ha colocado frente a un contraste donde aprendemos a mirarnos un poquito como sociedad. Quiero hacer mención específicamente al desatino, la incoherencia que se observa entre la realidad y las medidas del gobierno. No soy antivacuna, tengo todas las dosis colocadas; pero veo que por un lado, están exigiendo el pasaporte sanitario hasta para entrar a las oficinas públicas, cosa que me parece absolutamente ilegal y carente de todo respaldo jurídico, porque no hay ninguna norma legal que permita que un empleado de la EPE, o un empleado bancario, no dejen entrar a alguien, por ejemplo. Paralelamente, se quiere vacunar a los chicos antes de que empiecen las clases. Los van a obligar a usar barbijos en las escuelas; y a su vez estamos viendo que empiezan en estos días los corsos; hay partidos de fútbol con miles de personas presentes; ya está el festival folclórico, Cosquín está que arde. Todos los festivales del país están en plena marcha. Entonces, yo digo: realmente esta es Argentina, tierra del desatino, de la locura, de la esquizofrenia, porque nuestra sociedad, los gobernantes que nos supimos conseguir están esquizofrénicos. ¡¿Qué se persigue con esto?! ¿Volver loca a la gente? Si vamos a exigir, hagámoslo en todos los ámbitos. Si no, dejemos que la gente viva su vida. No se entiende nada. Y nuestros gobernantes, la mediocridad que demuestran es pasmosa. Digo mediocridad para ser suave, porque diría brutalidad, ignorancia, inoperancia, incapacidad, falta de idoneidad. Todos esos 'atributos' son de los que gozan nuestros dirigentes".

****

Humedales

DR. MARIO PILO

"El bicéfalo gobierno peronista que no es ni está, pues el presidente se encuentra, no se sabe para qué, en Rusia, en medio del conflicto imperialista con Ucrania, con retorno haciendo una parada técnica en Barbados, paraíso fiscal no controlado. Y la vice, visitando amigas políticas, se niega a presentar el proyecto de ley de humedales en sesiones extraordinarias, muy necesaria para Santa Fe y Entre Ríos, sobre todo, y la población en general. Eso sí, el innombrable ex alfonsinista Moreau no quería las vacunas Pfizer porque pedían, según ella, la Patagonia, los glaciares, etc., etc. ¡Qué gente caradura! ¡Qué desgracia estos gobernadores y legisladores para el país! Pero cuidado, el pueblo aún no responde. 'No me preocupan los gritos de los deshonestos, de los inescrupulosos y los delincuentes. Más me preocupa el silencio de los buenos', decía Mandela en su momento. A lo que adhiero plenamente. Nuestra Asociación Civil Anticorrupción lo tiene de eslogan, diríamos así".

****

Las declaraciones del Sr. Matías Lammens

HUGO MODESTO IZURDIAGA

"El ministro de Turismo y Deportes de la nación dijo que 'hay que pensar seriamente en volver a tener público visitante en el fútbol argentino'. Promover que los visitantes vuelvan a las canchas, es olvidarse de los graves e incontables incidentes que han ocurrido en el pasado. Para terminar con la violencia, primero hay que erradicar a esta clase de hinchas violentos de los estadios. De lo contrario será imposible lograr lo que usted promueve. Dar el consentimiento para que estos grupos organizados de fanáticos vuelvan, resulta ser una medida impracticable e inviable. Pues se debería recurrir a cientos de agentes, para su custodia. Es obvio y de sentido común, que debido a la alta inseguridad en la argentina, no se puede recurrir a las fuerzas de seguridad, ya que estás tienen como prioridad el cuidado de los ciudadanos argentinos en todos los barrios. Quitarles a las comisarias buena parte de policías para escoltar a esta clase de imberbes, sería un acto de irresponsabilidad por parte del estado. Por lógica habrá menos fuerzas de seguridad para el cuidado de la ciudadanía. Gran razón tenía Raúl Gámez (expresidente de Vélez) quien en 2002 había manifestado que había que jugar solo con hinchas locales. De esa manera 'Se evitaría el cruce de las barras, se bajaría lo que se paga en operativos policiales, y volverían las familias a los estadios'. Gracias por el espacio".