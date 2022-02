Para The Washington Post, "Argentina es un país adicto a la deuda y el FMI es su proveedor"

Tres días después del anuncio del presidente Alberto Fernández de un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que evitó caer en default, las repercusiones siguen llegando. En una extensa nota de análisis, The Washington Post, el mayor y más antiguo diario de la capital de los Estados Unidos, indicó que el organismo internacional “tardará muchos años en recuperar los miles de millones que prestó a la Argentina, que parece un agujero negro fiscal del que no se escapa ni un dólar”.

El artículo, titulado “la Argentina es la pareja de tango al que el FMI no puede renunciar”, relató los sucesos que desembocaron en los anuncios del viernes y analizó el proceso que llevó a “evitar el impago del mayor rescate de la historia”.

Analysis: Argentina is the tango partner the IMF can’t quit https://t.co/avcSOKQpmW