Este viernes podría quedar en libertad Robledo Puch, "El Ángel de la muerte"

A días de que el asesino serial cumpla 50 años tras las rejas, se abre una puerta que podría dejarlo en libertad. Su nuevo abogado defensor confirmó que pedirán su libertad condicional.

Carlos Robledo Puch conocido como “El Ángel de la muerte” está a punto de cumplir 50 años como prisionero. Nació el 19 de enero de 1952. Es decir que, prácticamente, toda su vida la pasó tras las rejas.



Tenía 20 cuando lo detuvieron aquel 4 de febrero de 1972, a horas de que asesinara al último de los serenos a los que asaltó y de que traicionara -y matara- a uno de sus cómplices.





Para alguien tan joven estar preso no era una opción y fue en la madrugada del 8 de julio de 1973 cuando se las ingenió para escapar de la cárcel. No duró más que 68 horas en libertad cuando fue recapturado por la Policía.



El 27 de noviembre de 1980, Robledo Puch fue condenado a reclusión perpetua por tiempo indeterminado. Cuando tuvo oportunidad de decir sus últimas palabras ante el Tribunal de San Isidro dijo: “Esto fue un circo romano y una farsa. Estoy condenado y prejuzgado de antemano". Por entonces, ya estaba alojado en el penal de Sierra Chica, allí donde años más tarde ocurrió aquel famoso motín de los doce apóstoles en la Semana Santa de 1996 que se cobró la vida de ocho personas. “El Ángel” sobrevivió a esa masacre.



Un libro que describe a algunos de los prisioneros más peligrosos de Argentina cuenta que Robledo Puch reveló que: “si no había vuelto a fugarse, había sido porque se lo prometió a su mamá”.

Además, narran que abogados de “El Ángel” pidieron su libertad cuando cumplió 25 años de prisión y le pidieron que espere hasta los 30 y así pasaron sin una respuesta los 50 años de la prisión perpetua sin recibir jamás por parte de las autoridades carcelarias tratamiento psiquiátrico alguno. Mató a 11 personas, pero aseguran que a nadie en el sistema penitenciario se le ocurrió jamás prepararlo para el regreso a la vida en libertad”.



Miedo a la exposición mediática



El abogado de el “Ángel de la muerte”, Diego Dousdebes, el nuevo abogado confirmó que van a solicitarle antes del 4 de febrero a la Cámara de Apelaciones de San Isidro la libertad condicional de su defendido. El 4 de febrero se cumplen los 50 años de la detención y condena a cadena perpetua del mayor asesino serial de la historia Argentina, lo que facultaría el pedido de libertad condicional en el Código Penal.



Desde hace 15 años, diferentes abogados piden la libertad condicional de Carlos Robledo Puch por agotamiento de la pena y los jueces, sistemáticamente, no hacen lugar al pedido, el abogado Dousdebes se refirió al tema y dijo: “La cuestión tiene que ver más que nada con la marca registrada de Robledo Puch, que implica una notoriedad mediática que no tienen otros detenidos”. También agregó: “En el sistema penitenciario debe haber varias decenas de personas que hacen la misma petición de libertad condicional, y la consiguen porque el juez que firma la petición de un NN no va a tener el mismo rebote mediático que el que firme la condicional de mi cliente. Creo que ese es el motivo principal.”



Por otra parte, describió cómo lo encontró físicamente a Carlos Robledo Puch: “Lo vi como un viejito, muy deteriorado física y psicológicamente. Con problemas de próstata, con problemas para respirar porque padece de epoc y asma. En algunos momentos daba la sensación de que se perdía en la charla. Está muy debilitado, es una persona de 70 años recién cumplidos y aparenta tener más de 80”.

En tanto, el defensor del “Ángel de la muerte” sostuvo que si bien corresponde a un psiquiatra determinar si su defendido es peligroso para sí o para terceros, Puch “no impresiona como una persona peligrosa. Por su estado físico no podría enfrentarse a una persona, no resistirá de pie un cachetazo. Es un ser humano físicamente muy deteriorado” y remarcó: “No resulta suficiente la negativa de los jueces a una libertad condicional fundada exclusivamente en una supuesta peligrosidad. No parece una persona que pueda generar un ataque. No obstante, no podría decir que en su cabeza no alberga el deseo de atacar a otra persona, estoy diciendo que físicamente no podría hacerlo”.



Sobre la consulta, si por su condición física y psicológica Robledo Puch puede obtener la libertad condicional, Dousdebes explicó que el próximo destino de su defendido es la institucionalización, por fuera de la lógica de una cárcel. Agregó: “Debería ir a un asilo u hogar de ancianos, o a otra institución similar donde evalúen y monitoreen constantemente su salud física, que está muy deteriorada. Además, que sea un lugar donde también puedan vigilar su estado psiquiátrico”. También subrayó: “No lo veo capaz de ejecutar un ataque a otra persona, es un viejito todo deteriorado, no tiene fuerza ni para caminar. Soy abogado, no psiquiatra y no sé si en su cabeza pueda tener la idea de hacerle daño a otra persona. Por su condición física lo veo materialmente improbable".



En cuanto a dónde vivirá Robledo Puch, si es que consigue la libertad condicional, su abogado defensor dijo que están evaluando diferentes lugares. Añadió: “Carlos es una persona que no tiene familiares, no tiene una vivienda adonde ir. No tiene un medio de subsistencia, entonces naturalmente su destino es la asistencia social. No otro”.