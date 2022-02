Netflix: estos son los títulos que llegan y se van en febrero

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Vamos despidiendo enero y, una vez sabidas las novedades y en vísperas del mes más corto del año, toca hacer el repaso de todas las series y películas que se despedirán del catálogo de Netflix este próximo febrero.

1 de febrero

'10 Cloverfield Lane'

'Ace Ventura: When Nature Calls'

'The Addams Family'

'Aterrados'

'Bad Grandpa'

'Bad Grandpa .5'

'The Bounty Hunter'

'Cuerpo de élite'

'Deepwater Horizon'

'Dilwale'

'Disobedience'

'The Family Fang'

'Fate/stay night: Unlimited Blade Works'

'The Firm'

'Free Fire'

'Happy New Year'

'Haraamkhor'

'Hum Aapke Hain Koun'

'Hum Saath-Saath Hain'

'Is it Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon'

'Jack and Jill'

'Jackass 3'

'Jackass 3.5'

'Kickboxer'

'Knowing'

'The Mirror has two faces'

'No Game No Life'

'The Opposite of Sex'

'Overlord'

'The Perfect Guy'

'Pixels'

'The Reconquest'

'Secret of the Nile'

'Shopkins'

'Show Dogs'

'Spartacus'

'Stuart Little'

'Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online'

Resto de febrero

'Mercenary' (5/2)

'Welcome to Marwen' (6/2)

'Mary, Queen of Scots' (6/2)

'The Kirlian Frequency' (15/2)

'My Little Pony: Friendship is Magic' (16/2)

'Tiempos de guerra' (16/2)

'Love for Ten: Generation of Youth' (17/2)

'Z4' (22/2)

Estrenos

En tanto, Netflix anticipa un febrero cargado de estrenos, nuevas series, películas y documentales para todos los públicos. Una agenda con todos los títulos que llegarán a la plataforma, entre los que destacan Madres Paralelas, nuevo filme de Pedro Almodóvar, y la serie Murderville.

¡Ya viene A través de mi ventana! También ‘El show de Cuphead’... Oscuro deseo y ¡La masacre de Texas! 🤩 Llegó Febrero y viene con estos estrenos. pic.twitter.com/tjucutfGAz — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 31, 2022

Series

Cómo criar a un superhéroe: Temporada 2 (1/2/2022)

El aprendiz: Edición ONE Championship (1/2/2022)

Oscuro deseo: Temporada 2 (2/2/2022)

Murderville (3/2/2022)

En busca de Ola (3/2/2022)

Dulces magnolias: Temporada 2 (4/2/2022)

El amor es ciego: Japón (8/2/2022)

Inventando a Anna: Miniserie (11/2/2022)

El amor es ciego: Temporada 2 (11/2/2022)

Are You The One: El match perfecto - Temporada 4 (15/2/2022)

Swap Shop: Temporada 2 (16/2/2022)

El joven Wallander: La sombra del asesino (17/2/2022)

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 9 (17/2/2022)

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 10 (17/2/2022)

Alguien está mintiendo (18/2/2022)

Toy Boy: Temporada 2 (11/2/2022)

Fuerza Espacial: Temporada 2 (18/2/2022)

El gato ladrón (22/2/2022)

Vikingos: Valhalla (25/2/2022)

De vuelta a los 15 (25/2/2022)

Tribunal de menores (Próximamente)

Películas

Mi mejor amiga, Ana Frank (1/2/2022)

La pareja perfecta (1/2/2022)

Top Gun: Pasión y gloria (1/2/2022)

Colateral: Lugar y tiempo equivocado (1/2/2022)

Comer, rezar, amar (1/2/2022)

A través de mi ventana (4/2/2022)

A mi altura 2 (11/2/2022)

Perdona nuestras ofensas (17/2/2022)

Venganza a golpes (17/2/2022)

Erax (17/2/2022)

Disparo al corazón (17/2/2022)

La masacre de Texas (18/2/2022)

Especial de Rabbids: La invasión - Misión a Marte (18/2/2022)

Madres paralelas (18/2/2022)

No me mates (20/2/2022)

El regreso a casa de Madea (25/2/2022)

Sin respiro (25/2/2022)

Spider-Man: Un nuevo universo (27/2/2022)

Documentales y especiales

El estafador de Tinder (2/2/2022)

MeatEater: Temporada 10 (Parte 2) (2/2/2022)

Race: Bubba Wallace - Miniserie (22/2/2022)

Descenso: El caso contra Boeing (18/2/2022)

jeen-yuhs: Una trilogía de Kanye West (16/2/2022)

El peor inquilino del mundo (23/2/2022)

Niños y familia

LEGO Ninjago: Temporada 3 (Parte 2) (1/2/2022)

LEGO Ninjago: Temporada 3 (Parte 1) (1/2/2022)

Polly Pocket: Temporada 2 (1/2/2022)

Dora y la ciudad perdida (8/2/2022)

Ridley Jones: Temporada 3 (15/2/2022)

Cielo Grande (16/2/2022)

Kid Cosmic: Temporada 3 (3/2/2022)

Un amigo abominable (17/2/2022)

¡El show de Cuphead! (18/2/2022)

Una película de huevos (25/2/2022)

Locuras en la nieve (24/2/2022)

Anime

Kanna y los dioses de Octubre (8/2/2022)