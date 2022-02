https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Eliminatorias Qatar 2022

El pedido de Scaloni: "Que la gente vaya a alentar a la Selección y no a insultar al rival"

El entrenador no confirmó el equipo debido a que aguarda por las recuperaciones del "Papu" Gómez y Lucas Ocampos.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, pidió este lunes que la gente que asista al estadio "vaya a alentar" al elenco nacional y "no a insultar al rival", a la vez que indicó que anhela que no haya "cantos de racismo y situaciones negativas". "Que la gente mañana (este martes) vaya a alentar a la Selección argentina y no a insultar al rival. Basta de cantos de racismo y situaciones negativas", manifestó Scaloni en la previa al partido en el cual el conjunto albiceleste recibirá a Colombia en el estadio Mario Alberto Kempes. Tenés que leer La Selección Argentina buscará defender el invicto y probar alternativas de cara al Mundial El técnico argentino no confirmó el equipo que pondrá este martes en Córdoba debido a que aguarda por las evoluciones de Alejandro Gómez y Lucas Ocampos, quienes se encuentran con molestias físicas. "En principio, además de los cambios que tenemos que hacer por las sanciones, también estamos esperando la evolución de algunos jugadores como el ´Papu´ y Ocampos, que venía arrastrando unos problemas en su tobillo y, en caso de recuperarse, seguro tendrá un lugar en el equipo. Vamos a esperar, ya mañana tomaremos la decisión pero puede haber alguna variante más", manifestó. Además, añadió: "No nos casamos con nadie, siempre evaluamos rendimientos. Nos interesa el funcionamiento, seguir brindando respuestas como equipo. La muestra de compromiso del equipo es increíble. Ante las dificultades, deben redoblar esfuerzos y aportar su granito de arena para que el partido sea como el del otro día". Tenés que leer Scaloni no confirmó el equipo y advirtió que "no se casa con nadie" Al ser consultado por Paulo Dybala, indicó: "Si jugamos con dos delanteros, puede ser media punta, aunque si jugamos con uno también puede ser el nueve del equipo. La Selección argentina es venir, rendir y que el entrenador te dé la chance de jugar. Nosotros confiamos en él y por eso está en la convocatoria". En tanto, resaltó el accionar de Guido Rodríguez, quien será de la partida tras dar negativo en coronavirus: "Lo he puesto de ejemplo delante de sus compañeros, se ha puesto a disposición y eso es de admirar. Es la actitud que nosotros queremos, siempre estuvo cuando lo necesitamos". Al opinar del partido frente a Chile, en el cual no pudo estar en el banco de suplentes por haber dado positivo, aseguró que fue "muy rara" la sensación de verlo por televisión. "El trabajo del cuerpo técnico ha sido increíble y para los jugadores tengo las palabras de siempre, no se nota cuando sale uno y entra otro. El grupo está por delante de cualquier individualidad", destacó, al tiempo que pidió "bajar los decibeles" por lo sucedido en Calama en la estadía del plantel. Luego habló del equipo "cafetero": "Colombia será un rival que seguramente vendrá a jugárselo todo, si atacan con mucha gente dejarán espacios y es donde tenemos que estar mejor". "Es un rival importante, no se ajusta a la realidad lo de los últimos partidos porque el equipo ha generado un montón y ha tenido chances de gol, aunque no los acompañaron los resultados. Han tenido mala fortuna con Perú, pero tienen grandes jugadores", añadió. Asimismo, insistió: "Nosotros tenemos una línea de juego, dependerá de ellos si vienen a buscar el partido desde el primer minuto. Si tienen la iniciativa, trataremos de aprovechar los espacios". Respecto a las bajas, señaló: "De la lista inicial se han caído muchos jugadores y como entrenador no me gusta. Planificamos el partido con los que tenemos disponibles, es un respiro que pueda jugar mañana Guido". El partido frente a Colombia se disputará este martes desde las 20:30 en el estadio "Mario Alberto Kempes" de Córdoba, donde el conjunto "cafetero" se jugará sus últimas chances de clasificarse al Mundial de Qatar 2022 tras caer como local ante Perú por 1 a 0. Con información de NA.

