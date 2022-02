https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 01.02.2022 - Última actualización - 8:48

8:45

Eliminatorias Qatar 2022

Uruguay necesita otro triunfo ante Venezuela para no caer en la pelea

Tras el triunfo ante Paraguay, los de Alonso reciben al equipo de Pekerman para no perder el ritmo en el envión final.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Eliminatorias Qatar 2022 Uruguay necesita otro triunfo ante Venezuela para no caer en la pelea Tras el triunfo ante Paraguay, los de Alonso reciben al equipo de Pekerman para no perder el ritmo en el envión final. Tras el triunfo ante Paraguay, los de Alonso reciben al equipo de Pekerman para no perder el ritmo en el envión final.

La Selección de Uruguay intentará este martes conseguir una victoria que le permita mantener la ilusión de clasificarse al Mundial de Qatar 2022 cuando se enfrente como local a Venezuela por la decimosexta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. El encuentro se llevará a cabo desde las 20 en el estadio Centenario de Montevideo, contará con el arbitraje del brasileño Bruno Arleu, quien tendrá como asistentes a Kléber Gil y Rafael Alves, mientras que Edina Alves Batista ocupará el rol de cuarta jueza. El conjunto uruguayo se encuentra en el quinto lugar de la tabla con 19 unidades y buscará un triunfo que le permita ubicarse en la cuarta posición, pero deberá esperar que Perú no sume frente a Ecuador para quedarse con ese puesto. Tenés que leer Uruguay logró un triunfo clave ante Paraguay en Asunción Uruguay le ganó como visitante a Paraguay por 1 a 0 y el técnico Diego Alonso no tendrá a disposición a Matías Vecino debido a que está suspendido por acumulación de amarillas, mientras que tampoco serán de la partida Lucas Torreira y Diego Rossi, ambos desafectados por coronavirus. Alonso no dio pistas del equipo, pero se estima que para reemplazar a Vecino pelean por el puesto Mauro Arambarri y Giorgian De Arrascaeta, mientras que también evaluará si mantiene a Ronald Araújo como lateral derecho o si coloca a Facundo Pellistri. Otra de las incógnitas es saber si Darwin Núñez seguirá acompañando a Luis Suárez en el ataque o si regresará Edinson Cavani al once titular. Tenés que leer En el debut de Pekerman, Venezuela goleó a Bolivia Por su parte, Venezuela goleó a Bolivia por 4 a 1 como local en la fecha pasada y el entrenador José Pekerman podría mantener a los mismos jugadores que comenzaron disputando ese encuentro. Probables formaciones Uruguay: Sergio Rochet; Ronald Araujo o Facundo Pellistri, Diego Godín, José María Giménez, Mathías Olivera; Federico Valverde, Mauro Arambarri o Giorgian De Arrascaeta, Rodrigo Betancur, Facundo Pellistri; Luis Suárez y Darwin Núñez o Edinson Cavani. DT: Diego Alonso. Venezuela: Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Jhon Chancellor, Nahuel Ferraresi, Oscar González; José Martínez, Tomás Rincón; Darwin Machís, Rómulo Otero, Yeferson Soteldo; y Salomón Rondón. DT: José Pekerman. Estadio: Centenario de Montevideo. Árbitro: Bruno Arleu (Brasil). Hora de inicio: 20:00. TV: Deportv.

El Litoral en en

Temas: