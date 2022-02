Es ampliamente conocido que Sandringham House, la casa de campo que pertenece a la familia real del Reino Unido, produce sus propios insumos para satisfacer las necesidades de la reina Isabel II y toda su descendencia.

Con 32 kilómetros cuadrados de terreno, cerca del pueblo de Sandringham, en Norfolk, es como la finca privada de la monarca aprovecha su basta extensión y comercializa varios productos que provienen a partir de los alimentos que se siembran en el “patio trasero” de la residencia real.

Lo anterior quedó comprobado una vez más, luego de que se diera a conocer que la reina Isabel II lanzó su propia marca de salsa La reina Isabel II lanzó su propia marca de kétchup elaborada con arándanos. Según la información que se difundió, el ketchup, como también es conocida, está aromatizada con dátiles, jugo de manzana y especias.

The Queen has launched her own brand of tomato Ketchup and brown sauce to go on sale at her Sandringham estate in Norfolk.



📸 Daily mail: https://t.co/U3r3d2xasv #QueenElizabeth pic.twitter.com/hZbFnYHtuO