Hallaron muerto a Moses J. Moseley, actor de "The Walking Dead"

El actor de The Walking Dead, Moses J. Moseley fue denunciado como desaparecido a principios de esta semana. En las últimas horas, su agente Tabatha Minchew confirmó la triste noticia: fue encontrado muerto en los alrededores del puente Hudson, en la ciudad de Stockbridge, Georgia. Su auto también estaba en la zona.



Todavía no se saben los motivos de su muerte, pero la policía ya confirmó que su cuerpo tiene una herida de bala. Si bien deslizaron que podría tratarse de un suicidio, aún no descartan la participación de terceros.



“Era una persona muy talentosa, con una luz brillante a su alrededor. Sus amigos, familiares y fans lo extrañarán profundamente. Siempre tenía una sonrisa y la actitud más positiva”, expresó en el comunicado que difundió su representante.



Moses J. Moseley participó en The Walking Dead durante tres años, interpretando a uno de los zombies que acompañaban a Michonne (Danai Gurira). No era uno más de los tantos que había en la serie, sino que formaba parte de la inteligente protección que había ideado la protagonista dentro de la historia para pasear camuflada en el mundo apocalíptico. Además, el actor será recordado también por su rol en Los juegos del hambre: en llamas y en la reciente serie Watchmen.



La cuenta oficial de la serie The Walking Dead lo despidió en su Twitter: “Nuestros pensamientos y oraciones están con nuestro miembro de #TWDFamily, Moses J. Moseley”.

Our thoughts and prayers are with our #TWDFamily member Moses J. Moseley. pic.twitter.com/ahCrRNA652