Línea directa: "el mundo no da para más" y otros mensajes

Martes 01.02.2022

15:20

El mundo no da para más

ROBERTO ACUÑA

"En el mundo pasan cosas y ciertamente muy peligrosas. El avance de la OTAN ayudando a Ucrania, llenándola de armamento hasta los dientes y haciendo una cabeza de playa para que EE.UU. coloque sus misiles dirigidos a Rusia en ese lugar. No es más que una provocación insoportable para los rusos. EE.UU., siempre EE.UU. como el matón del barrio haciendo de las suyas. ¿Qué haría EE.UU. si Rusia volviera a poner misiles en Cuba? En fin, la ley humana no es pareja para todos, al menos en la Tierra. Lo cierto es que enero ha sido un mes muy caldeado de negociaciones. Por una parte el tema de Ucrania y Rusia, por el otro, Taiwán y los chinos. Por el otro lado, EE.UU. y la OTAN, mientras nosotros estamos distraídos ocupándonos con la variante Ómicron, a nivel internacional estamos sentados sobre una caldera a punto de explotar. Este mundo no da para más, seguramente el último Libro de la Biblia, el Apocalipsis, merezca ser leído, para entender qué es lo que sucede en la actualidad. Realmente, recomiendo su lectura".

Televidentes

MARÍA DEL CARMEN

"Hace unos meses, hice una prueba: comencé a preguntar a las personas que interactuaban conmigo si ellos miraban mucha televisión. Siempre que podía solía preguntar incluso qué tiempo estaban frente a la TV y para ver qué tipo de programas. Entonces saqué la siguiente conclusión: los jóvenes casi no miran televisión. Ellos prefieren las computadoras, sus teléfonos celulares, las redes sociales, e incluso los juegos interactivos. La gente grande es la que aún mira algunos programas, pero muchos han dejado de ver noticieros porque los estresa. Cada vez hay menos televidentes. Y grande fue mi sorpresa al escuchar al periodista Mario Pergolini diciendo exactamente lo mismo que mi conclusión. Incluso el profesional dio otros detalles, aclarando mucho más sobre el tema. En conclusión, todo está cambiando, por eso lo que se ve y transmite por televisión ya no es palabra santa, como se decía antes. Además ha perdido mucha credibilidad, especialmente los noticieros, que se rigen por pautas oficiales".

Injusticia

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"Los jujeños están atemorizados de que pueda quedar en libertad Milagro Sala y la veintena de delincuentes que están presos. Hay muchas familias amenazadas y ya se sabe que esa gente no bromea. Organizaba rifas de autos y todos compraban números por temor a represalias. Ella no iba a vivir en una de las conejeras (así se conocen vulgarmente ese tipo de viviendas). Se estaba construyendo una casa con grifería de alta calidad, bañera con jets para masajes, que no alcanzó a terminar. ¿Cómo hacen esas trabajadoras sociales, que tiene un chalet espectacular? Conozco matrimonios de profesionales con años de trabajo, tratando de conseguirse un préstamo para comprar un departamento. Por eso los jóvenes que se reciben se van de este país. Hay demasiada injusticia. Esto no puede ser. Alguien tendría que tomar cartas en el asunto. Tantos legisladores con tremendos sueldos y que no se ocupen un poquito más de mejorar la vida de los argentinos. Gracias por el espacio".

Llegan cartas

Cambio en la Línea 4

DANIEL BORDA

Soy presidente de la Asociación Civil Santa Fe Solidario y vivo en Barrio Centenario. Quiero hacer referencia a la decisión que están tomando autoridades municipales, para sacar la Línea 4 de colectivos. Ya lo quisieron hacer en una ocasión, sin consulta, y todos los vecinos presentamos notas firmadas por muchos de ellos, donde expresábamos nuestro desacuerdo de que sacaran la Línea 4. Hay mucha gente trabajadora que toma ese colectivo.

Ahora, en forma inconsulta, nuevamente, unos funcionarios que parecen no conocer la ciudad, ni la necesidad del vecino, quieren adoptar esa decisión, con apoyo del intendente Emilio Jatón. Es lamentable. Los vecinos no lo vamos a permitir. Vamos a tomar medidas drásticas, a cortar la avenida J. J. Paso, o bien otro lado, porque no pueden tomar esta determinación tan perjudicial para los vecinos. Estos funcionarios se la pasan sentados en un escritorio y solo conocen los bulevares y nada más. No conocen los barrios ni saben de sus necesidades. No es lo mismo el recorrido que hace la Línea 5, que la 4. Poner la Línea 4 a San Lorenzo y sacar la 5 de San Lorenzo... realmente no vemos cuál es beneficio.

En realidad se trata de que las líneas de colectivos cumplan con lo que tienen que hacer: la frecuencia horaria (porque hay gente a las 6 de la mañana esperando, corriendo el riesgo de que le roben) y los coches no vienen como corresponde. Tendrían que ocuparse de la forma en que circulan, su mantenimiento y la limpieza. Hay muchísimas falencias para que se tome la situación seriamente y resuelvan lo que tienen que funciona mal. No se trata de desvestir un santo para vestir a otro. No vemos nada de nada de positivo en todo esto. Que salgan a conocer, que les pregunten a los vecinos cuáles son las necesidades que tenemos. No tomar estas decisiones arbitrarias.

Yo soy jubilado municipal y conozco lo que es el transporte público, porque estuve en la Dirección de Tránsito, en Transporte. Conozco muy bien lo que es la frecuencia horaria.

Les pido a los responsables de este proyecto que recapaciten, porque el pueblo ya está cansado de políticos que toman decisiones arbitrarias que no resuelven los problemas reales de la gente. Nosotros, los trabajadores, vivimos del trabajo, y tenemos que tomar colectivos; y si nos sacan un colectivo, tenemos que tomar dos. Y con el aumento de la tarifa de ahora, resulta terrible para los bolsillos de los asalariados. Realmente, no sé en qué piensan.

Yo creo que el intendente Emilio Jatón está mal asesorado y al barrio Centenario, nunca vino.

Sí agradezco al diario El Litoral porque vinieron el otro día y la gente de Assa, que arregló una parte de calle Vera Mujica y Malvinas, donde había árboles, en el medio de la calle, ¡desde hacía 13 años!

Agradezco al diario por el espacio y su servicio a la comunidad.