Martes 01.02.2022 - Última actualización - 15:37

15:27

Por Hugo Freyre Inventa un mañana

Por Hugo Freyre (*)

"Inventa un mañana, oh que no pueda ser. Con lo más de tus ganas y hacerlo nacer. Oh y aunque no haya nada que hoy puedas ver, Inventa un mañana y lo verás crecer". Inventa un mañana – La Renga.

Un lunes que llama a la reflexión. Con la lluvia de fondo y unos mates como fieles compañeros, el título que lleva este artículo me transporta a inventar un mañana. La base de ese futuro, desde mi perspectiva, y ahondando en aspectos económicos y políticos, tiene que ser imaginado sobre los cimientos de una construcción en donde palabras como consenso, respeto y unión de todos los argentinos se hagan presente. No hablo aquí de aspectos de índole técnica, cuestión que me parece de gran relevancia a la hora de pensar soluciones a los problemas complejos que presenta nuestro país, sino que, por encima de ello, es vital establecer un rumbo y definir un horizonte de largo plazo, para ir paso a paso y a través de acciones, caminando en un sendero de estabilidad en primer lugar, y crecimiento en segundo.

En este marco de ideas, el mañana debe ser pensado como una tecnocracia que se mantenga a lo largo del tiempo y con integrantes de los diversos sectores sociales que discutan sobre las políticas de Estado que nuestro país precisa. En este contexto, definir prioridades, líneas de acción y -a pesar de las disidencias en los distintos enfoques y formas de ver la realidad- lograr acuerdos básicos traducidos en políticas públicas que tengan un horizonte de largo plazo. Solo de esta manera, y siendo previsibles, se abrirán las puertas a nuevas inversiones en el país, las cuales pueden traer creación de puestos de trabajo genuino y generación de riqueza.

Para no quedarnos en una visión puramente economicista del mañana, en el primer párrafo resalté la necesidad del consenso, el respeto y la unión como bases de la pirámide social. Nada se puede generar a largo plazo sin la presencia de estos tres valores. Quizás el lector encuentre otros, pero lo que me parece que hay que tener en claro, es que la presencia de buenos valores sobre los cuales se construya la convivencia social es un factor clave del desarrollo. La dinámica social plantea la evolución de las distintas sociedades, y en este sentido, la clase política y todos los sectores de la sociedad civil deben dar respuesta a las mismas, siempre entendiendo que las precitadas demandas son infinitas, y para atenderlas, los recursos son escasos. El concepto de restricción presupuestaria, es decir, atender los egresos con los ingresos que se van generando, es una cuestión que a lo largo de la historia económica argentina no pudo resolverse, con la presencia en la mayoría de los años de déficit fiscal. Para entender una cuestión técnica de características económicas, el déficit fiscal no es malo per se, sino que la falta de financiamiento al mismo, es decir, ir contra la sustentabilidad del sostenimiento del mismo, puede poner en jaque a la política monetaria y fiscal propiamente dicha.

En este orden de ideas, y como corolario a estos párrafos, nuestro país nos llama a inventar un mañana. Este hecho nos interpela a repensar los ejes estructurales sobre los cuales se encuentra hoy en día configurada la economía y la política argentina. Inventar un mañana nos desafía a ser mejores que ayer. Inventar un mañana nos exige, por último, dejar de lado las diferencias sustanciales y encontrarnos en un camino que tenga más encuentros que peleas, acuerdos que diferencias y generosidad por sobre la mezquindad.

(*) Contador Público Nacional (UNL) y Especialista en Finanzas (UNR)

