La FIFA implementará un sistema que detecta "extremidades" en el Mundial de Clubes

Con la misión de reducir al máximo los errores arbitrales, la FIFA utilizará el innovador sistema llamado Limb-tracking, un detector de extremidades, que se probará para determinar los fuera de juego en el Mundial de Clubes que comenzará el jueves próximo en Emiratos Árabes Unidos (EAU).

A través de su página oficial, la FIFA indicó que la tecnología de detección de extremidades permite crear en tiempo real representaciones visuales tridimensionales del esqueleto de los futbolistas durante las jugadas y que trabaja con universidades de prestigio mundial al respecto.

El método se basa en una red de cámaras que captan los movimientos de todos los jugadores y de la pelota que ofrecen hasta 29 datos por futbolista, que sirven para crear esqueletos animados.

Tests run by FIFA at the #FIFAArabCup indicate that limb-tracking data could provide ground-breaking insights. Additional testing involving this technology is set to take place at the FIFA Club World Cup in Abu Dhabi in February.

👉https://t.co/aKfvQ90NAH#FootballTechnology pic.twitter.com/O2cMEGakaj