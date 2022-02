Germán Martínez, el elegido por Alberto Fernández para reemplazar a Máximo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 01.02.2022

20:43

Detalles de la previa en la decisión que tomó ésta vez sin interferencias el presidente al designar a un diputado electo por Santa Fe.

El diputado nacional por Santa Fe, Germán Martínez, flamante jefe del bloque del Frente de Todos fue elegido por el presidente Alberto Fernández al cabo de no menos de dos reuniones entre el jefe del Estado con su ex ministro de defensa Agustín Rossi, a quien se sigue mencionando como un posible recambio en el gabinete nacional.

Una fuente que siguió de primera mano las horas siguientes a la renuncia de Máximo Kirchner, tras condenar el acuerdo con el FMI, dijo a El Litoral que el propósito de la rápida designación de Martínez es "encapsular la crisis en la Cámara de Diputados. Y que no escale a otros ámbitos como el del propio gobierno".

En el mismo sentido, la misión de la conducción que tendrá como primera tarea buscar un acuerdo para el tratamiento de la ley de Presupuesto 2022 es ocuparse -junto al resto de las figuras del PJ que entienden que no acordar hubiera sido el peor de los escenarios - que es prioridad no volver a pasar por un debate interno público en la coalición de gobierno, como aquel que generó la carta de Cristina Fernández de Kirchner al presidente. "Otro septiembre, no", es la definición que este medio recibió horas antes de la decisión del presidente por Martínez, cuando también sonaban otros nombres.

Más allá de los posicionamientos políticos que convencieron a Alberto Fernández de apostar por otro apellido español "y de la guía", ha sido el debate que sobre el Presupuesto dio Martínez en esa comisión el que pudo haber inclinado el fiel de la balanza. Es marcado el contraste con Máximo y sus reproches de última hora, a la oposición a la que le pedía los votos para la ley de leyes.