https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 02.02.2022 - Última actualización - 8:06

8:04

Vaticano Un hombre interrumpió a los gritos la audiencia general del Papa Francisco

Un hombre interrumpió este miércoles a los gritos la audiencia general que estaba celebrando el Papa Francisco en el aula Pablo VI en el Vaticano.

Foto: Gentileza

A raíz de este incidente, agentes de seguridad retiraron al individuo del lugar, al tiempo que el Sumo Pontífice pidió rezar por él "porque estaba sufriendo".

Foto: Gentileza

El hecho se produjo durante la tradicional audiencia de los miércoles, a la que asistieron miles de personas, cuando este sujeto de entre 40 y 50 años comenzó a gritar interrumpiendo al Papa, que estaba leyendo su catequesis.

Foto: Gentileza

Al parecer el individuo gritaba contra el uso de las mascarillas en la Iglesia y contra el Pontífice.

"No más máscaras en la iglesia, esta no es la iglesia de Jesucristo… La iglesia es santa, católica y apostólica… Tú no eres el rey", habría dicho el hombre, en italiano, según revelaron testigos del hecho.