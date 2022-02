https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 02.02.2022 - Última actualización - 9:00

8:56

A falta de pocas fechas en cada uno de los certámenes, 15 de los 32 cupos están cubiertos. Este martes se sumó un nuevo equipo a la cita mundialista.

Eliminatorias Estos son los seleccionados actualmente clasificados al Mundial de Qatar 2022 A falta de pocas fechas en cada uno de los certámenes, 15 de los 32 cupos están cubiertos. Este martes se sumó un nuevo equipo a la cita mundialista. A falta de pocas fechas en cada uno de los certámenes, 15 de los 32 cupos están cubiertos. Este martes se sumó un nuevo equipo a la cita mundialista.

Con cuatro fechas aún por disputarse, el 17 de noviembre pasado el seleccionado argentino dirigido por Lionel Scaloni logró la clasificación al Mundial de Qatar 2022 tras empatar ante Brasil por 0 a 0.

Como es costumbre, principalmente en Europa, varias potencias accedieron a la cita mundialista con anticipación, entre ellos el combinado brasilero.

A diferencia de las Eliminatorias Sudamericanas en las que aún deben disputarse dos jornadas y faltan definirse dos clasificados, en las europeas ya finalizaron los grupos que brindan 10 boletos y en marzo se disputarán sus repechajes que otorgan otros tres lugares.

Por otro lado, este martes Corea del Sur superó a Siria por 2 a 0 y clasificó a Qatar con dos fechas de antelación. De esta manera se convirtió en el segundo seleccionado asiático en asegurar su participación.

Estos son los países clasificados actualmente:

CONMEBOL (Sudamérica)

Brasil

Argentina

UEFA (Europa)

Serbia

España

Suiza

Francia

Bélgica

Dinamarca

Países Bajos

Croacia

Inglaterra

Alemania

AFC (Asia)

Irán

Corea del Sur

Qué otras selecciones tienen chances de clasificar

En Sudamérica, Ecuador aún no aseguró su acceso, pero es el que más chances posee de ubicarse dentro de los cuatro clasificados directos. Uruguay está dentro del lote de mundialistas y Perú jugaría repechaje con un asiático. Chile, Colombia y Bolivia aún pueden acceder.

En Europa se jugarán tres llaves diferentes para definir sus últimos pases a Qatar 2022. La llave 1 se jugará entre Escocia, Gales, Ucrania y Austria. La llave 2 entre Rusia, Polonia, Suecia y República Checa. La llave 3 entre Italia, Macedonia, Portugal y Turquía.

Cristiano Ronaldo podría quedarse fuera del Mundial. Foto: Gentileza

En África aún no hay clasificados. Los cinco representantes accederán por medio de un repechaje final a dos partidos. Los duelos serán Egipto vs Senegal, Camerún vs Argelia, Ghana vs Nigeria, Congo vs Marruecos y Mali vs Túnez.

En las Eliminatorias CONCACAF, Canadá está dando la sorpresa y lidera el hexagonal final invicto y prácticamente dentro del Mundial. Los otros dos lugares se disputan principalmente entre México, Estados Unidos y Panamá. Uno de ellos jugará un repechaje con el clasificado de Oceanía que posiblemente sea Nueva Zelanda.

Por el lado de Asia, Arabia Saudita, Japón y Australia se disputan dos lugares de la zona B. El restante jugará una instancia previa al repechaje ante el tercero del otro grupo.