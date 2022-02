https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 02.02.2022

La organización anunció que competirá por el galardón junto a los Bucks de la NBA y el equipo Mercedes de Fórmula Uno, entre otros.

Como equipo del 2021 La Selección Argentina fue nominada a los Premios Laureus La organización anunció que competirá por el galardón junto a los Bucks de la NBA y el equipo Mercedes de Fórmula Uno, entre otros.

El seleccionado argentino de fútbol, vigente Campeón de América, está nominado para recibir el Premio Laureus World Sports como "equipo del año" en 2021, según lo anunció este miércoles la organización del evento que se llevará a cabo en abril próximo, con fecha por determinar, y de forma virtual a causa de la pandemia de Covid-19.



Los otros nominados para el galardón junto al equipo que dirige Lionel Scaloni son el seleccionado de Italia (Campeón de Europa), Milwaukee Bucks (campeón de la NBA) y el equipo femenino de fútbol del Barcelona de España (Campeón de Europa).



Los Premios Laureus son anuales y entregados por la Academia Laureus World Sports (con sede en Sevilla, España) a los mejores deportistas del mundo por los méritos sumados durante el año anterior, tanto de forma individual como colectiva.



Entregados por primera vez en el año 2000, los ganadores son escogidos por los 42 miembros de la Academia, exdeportistas de élite de reconocido prestigio.

Considerados como los "Oscar" del deporte, la entrega de los premios se hace en una gala, desarrollada cada año en una ciudad diferente, y que es retransmitida por televisión a más de 190 países, aunque ahora se hará virtual por el Covid-19.



Los deportistas nominados para el premio son Tom Brady (Estados Unidos/Fútbol americano), Novak Djokovic (Serbia/Tenis), Caeleb Dressel (Estados Unidos/Natación), Eliud Kipchoge (Kenia/Atletismo), Robert Lewandowski (Polonia/ Fútbol) y Max Verstappen (Países Bajos/Automovilismo).



En tanto, las deportistas candidatas son Ashleigh Barty (Australia/Tenis), Allyson Felix (Estados Unidos/Atletismo), Katie Ledecky (Estados Unidos/Natación), Emma McKeon (Australia/Natación), Alexia Putellas (España/Fútbol) Elaine Thompson-Herah (Jamaica/ Atletismo).



Entre las revelaciones del año están nominados Neeraj Chopra (India/Atletismo), Daniil Medvedev (Rusia/Tenis), Pedri (España/Fútbol), Emma Raducanu (Reino Unido/Tenis), Yulimar Rojas (Venezuela/Atletismo) y Ariarne Titmus (Australia/Natación).

Con información de Telam