Línea directa: "caja de Pandora", "Pozo peligroso" y otros mensajes

Miércoles 02.02.2022

13:39

Pérdida de agua

MARÍA DE BARRIO SUR

"El martes, como todas las mañanas, atravesé caminando la Plaza Alberdi. En la intersección de Rivadavia con Primera Junta, en una toma de agua cercana al monumento, advertí que brotaba el agua incesantemente. Debido a que allí mismo están las alcantarillas de desagüe, no se advierte la pérdida si no se pasa al lado de ella. A través de estas líneas les advierto a los responsables de Assa o a los encargados municipales del mantenimiento de la plaza para que puedan solucionarlo a la brevedad. Muchas gracias".

****

Caja de Pandora

ELSA FIGUEROA

"Tratar de comprender al ser humano actual es como abrir una caja de Pandora. Particularmente advierto que peligrosamente tanto el hombre como la mujer viven una etapa en que el individualismo y el egoísmo devoran su atención, para centrarse solamente en sí mismos. La idea predominante es ser feliz a cualquier costo, e incluso dejando de lado aspectos importantes de la vida. De esta manera vemos familias desmembradas. Padres abandónicos. Agresividad y conflicto. La base de la sociedad antes era la familia: cimentada en la fe y el acercamiento espiritual a Dios, se proyectaba en una senda de respeto, valoración, fidelidad y amor. No fue la más perfecta, ni la más inmaculada forma, pero fue una de las más efectivas para tener una sociedad mejor. Algunos detractores dirán todo lo contrario a lo que yo digo, y tienen todo el derecho de hacerlo. Por eso dije, particularmente al principio para mostrar que es mi opinión. Al menos en mi humilde saber y entender, la formación integral que daba la familia antes pasaba por lo espiritual, cosa que actualmente no sucede, porque se le ha dado la espalda a Dios. Y así estamos".

****

Pozo peligroso

SEBASTIÁN

"Le digo al intendente de Santa Fe que en el barrio El Pozo necesitamos urgente su asistencia. Le pedimos si puede enviar alguna cuadrilla a tapar el pozo en la entrada al barrio, en intersección de calles Laureano Maradona y Jiménez Assua, justo en donde hay una garita de colectivo. Ahí hay una alcantarilla rota y se está hundiendo cada vez más y todos los vehículos intentan esquivarla y por hacerlo, pasan rozándose. Incluso los vehículos de gran porte como los colectivos que ocupan mucho espacio también generan peligro al intentar esquivar ese hundimiento del pavimento. Yo sé que el intendente está ocupándose de otros barrios, pero esta es una urgencia. Espero que este mensaje le pueda llegar de alguna forma".

****

Amar al prójimo

MARÍA ELENA

"Particularmente respeto a todas las religiones. Pero conozco a algunas personas que suelen ir a la iglesia los domingos, ni bien retiñen las campanas, comulgan, e incluso escriben haciendo ostentación y gala de sus títulos casi pontificios, pero que en la vida real eso de amar al prójimo jamás lo han entendido. Viven criticando a los demás, prejuzgando, menosprecian e incluso discriminan a los que no se acercan al supuesto conocimiento intelectual que ellos pregonan. Entonces, uno que mira desde lejos se pregunta, ¿qué tiene que ver el conocimiento teológico y los tantos razonamientos filosóficos religiosos con el Amor que enseño y demostró Cristo? ¿Será que los fariseos de la época de Jesús se han multiplicado hasta llegar a nuestro tiempo? Eso es religiosidad, lo contrario de lo que significa ser verdadero seguidor de Cristo: su reflejo de humildad, de no hacer acepción de personas, de dar y compartir con el necesitado, de dar hasta su vida...".

****

Demoras inadmisibles

MIGUEL

"A quien corresponda: el domingo a la tarde se murió un familiar que padecía problemas cardiológicos. Después de fallecido le hicieron un hisopado para constatar que no tuviese covid. Siendo lunes a las 3 de la tarde todavía no nos entregaron el cuerpo porque no tienen el resultado de dicho hisopado. Es una verdadera vergüenza que demoren tanto para entregarle el cuerpo a los deudos. Espero que los responsables se hagan cargo de resolver este tema".

****

Policía comunitaria

HORTENSIA MENDOZA DE B° SAN LORENZO

"Me pregunto, ¿a dónde está la policía comunitaria? Antes estaban las mujeres policía en las esquinas. Y no pasaba nada porque disuadían a los ladrones y malvivientes. Ahora que no están, en el barrio las cosas van peor. Hay muertes, rateros, te roban a cualquier hora del día. Le pido a los responsables que por favor manden de nuevo a esas chicas. Porque estando ellas no pasaba nada en el barrio y podíamos vivir tranquilos. Tienen que volver a pararse en las esquinas y controlar. Les pido que hagan una nota al respecto. Muchas gracias por el espacio".

****

Llegan cartas

¿¿Para cuándo??

LEOPOLDINA DE BARRIO EL POZO

¿Qué está pasando, señores del gobierno, tanto provincial como municipal con nuestro barrio? ¿Cuándo piensan tapar los pozos, roturas, el pavimento; reponer las luces que nos faltan del alumbrado público? ¿Cuándo se van a ocupar de las cocheras en las veredas?, ¿de la mugre en las calles y alrededor de los contenedores?

¿Cuándo van a hacer algo con los asentamientos? Les prometieron a las instituciones del barrio que comenzarían a sacarlos en breve... ¿qué es breve en la mentalidad de los políticos?

Cada día hay más familias, más gente... luego dirán y... ya no podemos... pero cuando se pudo, no lo hicieron...

¿Dónde están las obras que en la campaña dijeron que harían? ¿Dónde los concejales que supimos conseguir?

¿Dónde están los ministros del gobierno provincial que daban cátedra de lo que había que hacer en El Pozo?

¿Dónde están todos?... ¡¿¿dónde??!

Escuchamos sus propuestas por radio... Los vimos explicando qué había que hacer por televisión... Nos prometieron que se ocuparían en el diario... Y después de dos años, debo decir: ¿para cuándo?

¿No se dan cuenta del desprecio, del hastío, del hartazgo, del fastidio, que han provocado todos los políticos por su falta de sensatez y honorabilidad? ¡¡Ya no les creemos!! La sociedad no les cree... La gente humilde de los barrios no les cree. No les cree nadie.

Alguien dijo alguna vez: mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar (¡cuánta verdad en esas palabras!). Entiendan los gobernantes de la Municipalidad, de la Provincia, del Concejo Deliberante y todos los políticos de todos los partidos: ¡¡No les creemos más!!, ¿lo entienden, les importa aunque sea un poquito? ¿A dónde está su dignidad, señores?