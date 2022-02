El insólito error de utilería que le costaría la clasificación al Mundial a Ecuador

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 02.02.2022 - Última actualización - 15:57

15:46

El equipo de Gustavo Alfaro terminó empatando contra Perú por un descuido de la utilería ecuatoriana.

El partido que Ecuador jugó contra Perú por la fecha 16 de las Elimnatorias Sudamericanas podía ser el boleto de entrada al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, el cruce terminó en un empate por 1 a 1, pese a que el seleccionado de Gustavo Alfaro estuvo a minutos de quedarse con la victoria. Pero un insólito error de utilería dejó a Ecuador alborde de no clasificar a la Copa del Mundo.

En conferencia de prensa, Gustavo Alfaro habló de lo ocurrido. “No faltó poder de concentración. Hubo un detalle en el momento en que se lesionó Ayrton Preciado. Yo quería ponerlo a Chiqui Palacios y desapareció su camiseta. No estaba su camiseta y no pudimos hacer el cambio. En ese momento, cuando la traen, el árbitro ya había puesto en movimiento la pelota y nos faltaba un jugador. De ahí vino la jugada del gol de Perú”, detalló el entrenador argentino, quien lamentó lo sucedido.

Más tarde, concluyó: “La verdad es la fatalidad que nos dejó el hecho de que son detalles, errores que no podemos cometer porque hay mucho en juego y el equipo había hecho un muy buen partido. Para ganar el partido nos faltó no cometer ese error ahí y aprovechar las chances muy claras y favorables que tuvimos en el arranque del segundo tiempo para liquidarlo donde Perú estaba con la necesidad y no podía encontrar el juego. Nosotros tuvimos tres chances de contragolpe y no se pudo”.

Ecuador se aseguró virtualmente el repechaje ya que le sacó 6 puntos de diferencia a Chile, que marcha sexto, pero tiene mucho peor diferencia de goles (la Tri ostenta +10 y los trasandinos -1), cuando hay todavía 6 en disputa. Además, le lleva 3 a Uruguay (cuarto) y cuatro a Perú (quinto), que se enfrentarán en la próxima jornada.