ABC News suspendió Whoopi Goldberg por comentarios sobre el Holocausto judío

“Con efecto inmediato, suspenderé a Whoopi Goldberg por dos semanas por sus comentarios erróneos e hirientes”, dijo el presidente de la cadena, Kim Godwin, en un comunicado luego de que la presentadora opinara en su programa que no se trató de un asunto "de raza".

Crédito: Captura de pantalla

ABC News suspendió por dos semanas a la presentadora de "The View", Whoopi Goldberg, un día después de recibir fuertes críticas por declarar falsamente que el Holocausto "no se trata de raza". “Con efecto inmediato, suspenderé a Whoopi Goldberg por dos semanas por sus comentarios erróneos e hirientes”, dijo el presidente de ABC News, Kim Godwin, en un comunicado. “Si bien Whoopi se disculpó, le pedí que se tomara un tiempo para reflexionar y aprender sobre el impacto de sus comentarios”, agregó Godwin. "Toda la organización ABC News se solidariza con nuestros colegas, amigos, familiares y comunidades judías". El lunes por la noche, Goldberg se disculpó en una nota publicada en Twitter. Y el martes, Goldberg abrió "The View" ofreciendo otra disculpa. Pero sus comentarios molestaron al personal de ABC News. Si bien algunos aceptaron su disculpa, otros creyeron que la acción disciplinaria estaba justificada, según conversaciones con los empleados. Goldberg no es ajena a la controversia, ya que ha hecho una serie de comentarios a lo largo de sus casi 15 años en el programa que han generado reacciones negativas. En 2009 comentó que Roman Polanski no era culpable de "violación-violación", comentario que luego aclaró. Goldberg también defendió inicialmente a Bill Cosby cuando enfrentaba acusaciones de agresión sexual, una posición que finalmente revirtió.

