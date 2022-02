https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 02.02.2022 - Última actualización - 17:26

17:18

Raticidas, catinonas y hasta harinas

Drogas adulteradas y envenenadas, una práctica que no es nueva

Ya sea para sumar volumen o producir experiencias "diferentes", la práctica de agregar otros productos a las drogas como cocaína y éxtasis no inusual.

Crédito: Captura digital



Crédito: Captura digital

El Litoral en en

Raticidas, catinonas y hasta harinas Drogas adulteradas y envenenadas, una práctica que no es nueva Ya sea para sumar volumen o producir experiencias "diferentes", la práctica de agregar otros productos a las drogas como cocaína y éxtasis no inusual. Ya sea para sumar volumen o producir experiencias "diferentes", la práctica de agregar otros productos a las drogas como cocaína y éxtasis no inusual.

Doce personas murieron y otras cincuenta se encuentran internadas por ingerir cocaína envenenada en Hurlingham, provincia de Buenos Aires. El caso se conoció este miércoles y tomó repercusión nacional. Sin embargo, no es la primera vez que trasciende un caso de adulteración de drogas con desenlace fatal. El 22 de julio de 1919, una joven marplatense de 19 años murió en una fiesta electrónica en la ciudad española de Palma de Mallorca tras consumir éxtasis y la familia denunció que la pastilla contenía veneno para ratas. La víctima, identificada como Milagros Alanís Moyano, residía en las Islas Baleares desde hacía siete meses junto a su hermana melliza. La joven, que trabajaba como socorrista en una de las playas más concurridas del balneario español, concurrió a una fiesta tecno de verano llamada Origin Festival que se celebraba en el predio de Son Fusteret el pasado domingo 14 de julio. Allí, la marplatense de 19 años consumió una pastilla de éxtasis y comenzó su calvario: su temperatura corporal aumentó de manera descontrolada y debió ser internada en el Hospital Universiatari Son Espases de Palma de Mallorca, donde estuvo hasta el miércoles 17. Ese día, ante un cuadro de salud que se agravaba, los médicos decidieron trasladarla al Hospital Clinic de Barcelona, donde finalmente falleció producto de una hipertermia: tenía una fiebre de 43 grados. Tenés que leer Droga adulterada: "Quienes compraron en estas últimas 24 horas tienen que descartarla", advirtió Berni Según la hipótesis que manejó entonces la Policía Nacional de España, la pastilla de éxtasis que consumió Milagros estaba adulterada con veneno para ratas: de acuerdo a medios ibéricos, se trata de un comprimido hexagonal, de color amarillo y con una calavera en el centro. ‘Quisiera saber quién le vendió veneno a mi bebé para pegarle un tiro en la cabeza‘, manifestó por esos días el padre de la joven, Paulo Moyano, al arribar a España. El hombre relató que tuvo que fijarse en el tatuaje que llevaba su hija en el brazo izquierdo para reconocerla, porque la droga adulterada le había desfigurado por completo los rasgos faciales durante sus tres días de agonía, publicaron diarios españoles. ¿Por qué veneno para ratas? Especialistas en toxicología y expertos en adicciones coinciden en que la gran mayoría de las veces los adulterantes que se le agregan a las drogas suelen ser más peligrosos que la sustancia psicoactiva en sí misma. Esta idea recrudeció tras conocerse el caso de Milagros Alanis Moyano, la joven marplatense que murió en Palma de Mallorca luego de consumir una pastilla de éxtasis y que sus familiares denunciaran que el comprimido habría sido adulterado con veneno para ratas. ¿Pero se suele usar raticida en este caso? Tenés que leer Droga adulterada: con los síntomas previos a la muerte se podría identificar con qué cortaron la cocaína El doctor Carlos Damín, jefe del Servicio de Toxicología del Hospital Fernández y presidente de Fundartox, indicó que “es poco probable que un comprimido de éxtasis esté adulterado con veneno para ratas, que pertenece al grupo químico de los superwarfarínicos, y produce una muerte muy lenta y a largo plazo”.

En el caso del éxtasis o el MDMA, los adulterantes más frecuentes tanto en el país como en España “son los del grupo de las catinonas, que son más de 20, tienen un efecto similar al éxtasis, pero pueden producir cuadros muchos más graves al momento de la ingesta”. Este agregado debe ser incorporado por el mismo productor que prensa el comprimido y lo usa porque estas sustancias “producen un efecto similar, pero a un costo más barato”. Distinto, según Damín, es adulterar un polvo como la cocaína. “En este caso el veneno para ratas que también es un polvo blanco se emplea para generar más volumen, porque la droga se vende por peso. En cambio, un comprimido como el de éxtasis no va a valer más o menos por ser más grande o más chico”. Por su parte el doctor Sergio Saracco, médico toxicólogo y Director del Observatorio de Salud Pública y Problemáticas de Consumo de la Universidad Nacional de Cuyo explicó que ‘los raticidas no producen hipertermia, que es uno de los efectos esperables del éxtasis dependiendo siempre de la cantidad ingerida de la droga, la hidratación de quien la consume y cuestiones genéticas-‘. Detalló que el veneno para ratas es un anticoagulante que nada tiene que ver con este cuadro. Por último, el doctor Eduardo Kalina, Máster en Adicciones y Profesor Titular del Posgrado en Adicciones de la Universidad del Salvador, indicó que “desde 2017 en Estados Unidos empezó a usarse un veneno para ratas con efectos anticoagulantes, de nombre brodificaum, como aditamento de los llamados cannabinoides sintéticos, entre ellos el Black Mamba, el K2 y el Spice”. “Promocionan este veneno como agregado para ’experiencia diferente’, algo que el adicto persigue ya que se siente atraído por los productos peligrosos, al punto de volverse un cobayo con el que experimentan. Pero son los aditamentos los que más muertes provocan y salen versiones de estas drogas todo el tiempo, que son especialmente peligrosas cuando se las mezcla con alcohol”, concluyó. No solo con veneno El 24 de enero de 2021, se supo que un "dealer" murió tras ser atacado a puñaladas por cuatro personas, al parecer porque les vendió cocaína adulterada con harina, en un hecho ocurrido en la localidad de Villa Gesell y en el que el hermano del asesinado resultó gravemente herido. Tenés que leer Sube a 7 la cantidad de muertos por ingesta de cocaína en mal estado Fuentes policiales informaron que los cuatro agresores fueron detenidos, luego de producirse una pelea con el vendedor de drogas y su hermano. El hecho se produjo en inmediaciones del paseo 149 y la avenida 8, en Villa Gesell, donde los compradores de cocaína regresaron a recriminarle al "dealer" que habían pagado una importante suma de dinero a cambio de cocaína y esta estaba muy rebajada con harina.

El Litoral en en

Temas: