Mariano Echeverría tendrá su primera experiencia como técnico en Malasia

Mariano Echeverría arribó en las últimas horas a Malasia para hacerse cargo del plantel profesional del Johor Darul Takzim, equipo ganador de la última Super Liga local. El entrenador marplatense, de 40 años, tendrá su primera experiencia como DT principal, luego de haberse desempeñado como colaborador directo de Frank Kudelka en Huracán, acompañando a Martín Cicotello.





“Nuevos desafíos. Vamos por todo. Gracias por el recibimiento Johor Darul Takzim!!!”, escribió el flamante DT en sus distintas cuentas de redes sociales.



🇦🇷 Nuevos desafíos! Vamos por todo! Gracias por el recibimiento @Officialjohor DT JDT II

——

🇬🇧 New challenges! Lets go for everything! Thanks for the welcome

——

🇲🇾 Cabaran baharu! Mari pergi untuk segala-galanya! Terima kasih atas sambutan

.

.#JDTFamily #JDTll #🇲🇾🇦🇷#JohorBahru pic.twitter.com/NplLIQ794K