Falta de mérito para Ricardo Biassoti en la causa por abuso sexual de Ana Chiara, su hija en común con Andrea del Boca

Marcelo Parrilli, abogado del empresario señaló que no se presentaron más pruebas que los testimonios de la familia materna de Anna Chiara.

A finales del 2019, Anna Chiara del Boca denunció a su padre, Ricardo Biasotti por abuso sexual agravado en el juzgado Criminal y Correccional N° 43. Luego de haber investigado la causa y haber realizado pericias, la jueza María Gabriela Lanz dictó la falta de mérito contra el ex de Andrea del Boca. Carlos Monti, periodista del programa Nosotros a la mañana, contó detalles de este fallo en el que la jueza estableció que la joven tiene “recuerdos implantados” y asegura la “falta de credibilidad en las denuncias a mérito del resultado de los test proyectivos y de la indagación a su personalidad”. De esta manera, Lanz determinó que no encuentra razones para procesar a Biasotti, pero tampoco para desestimar la denuncia. Además, Marcelo Parrilli, abogado del empresario, habló de esta resolución en una entrevista telefónica en el ciclo de ElTrece: “Después de dos años y dos meses de investigación en el que el 95% del material lo aportó la defensa, no se ha probado nada porque los hechos no existieron. En el expediente las pericias psicológicas y psiquiátricas indican que el discurso sobre el que se sustenta la denuncia es una amalgama de mentiras, falsos recuerdos implantados”. El letrado señaló que están en “la antesala de derrumbar una historia que han dañado muchísimo a muchas personas durante 20 años”. Y dio detalles de lo vivido por su cliente en este período: “Ricardo Biasotti y su familia que ha sufrido una persecución mediática brutal. El abuelo murió sin ver a su nieta, las hermanas de Ricardo fueron agredidas en la calle. Un daño que se le ha infringido a Anna Chiara por su entorno familiar materno. El grupo materno es ferozmente endogámico, con una relación simbiótica entre Anna Chiara y su madre que la ha dañado mucho y que la ha llevado a esta situación”. En la denuncia, la actriz había contado que cuando tenía entre 8 y 9 años hubo situaciones ocurridas en la propia cama matrimonial de Biasotti en su departamento, cuando ella iba a dormir allí. Describió hechos que incluyen supuestos tocamientos. También había explicado que su padre le habría mostrado material pornográfico. En ese momento, la niña expresó lo que había vivido a través de dibujos que fueron presentados como pruebas. Parrilli señaló que “los dibujos fueron desestimados” y que no presentaron otra prueba más que los testimonios de la familia materna de Anna Chiara. Además destacó que le hicieron pericias psiquiátricas a su cliente en las que se “descartó que hubiera agresión o violencia sexual” contra la denunciante. Luego, afirmó: “Presentamos 183 informes periciales de asistentes sociales que estuvieron en los regímenes de visita en el poco tiempo que pudieron efectuarse y nunca se percibió ningún síntoma de que hubieran ocurrido estos hechos”. Por último, el letrado aseguró: “Esto fue una historia inventada para borrarlo a Ricardo Biasotti de la vida de Anna Chiara, lo lograron hasta ahora. Él no pierde la expectativa de poder reiniciar el vínculo con su hija. Todo se tradujo en esta causa, espero que sea el capítulo final de esta mentira”. El doctor Diego Onorati, abogado de la joven denunciante, le dijo a Teleshow respecto a este fallo: “Estamos analizando los pasos a seguir”.

