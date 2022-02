https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 02.02.2022 - Última actualización - 22:24

22:23

Sola y feliz

Andrea Rincón tomó la decisión de "no tener sexo" y desmintió una relación con Fredy Villarreal

Crédito: Captura de pantalla



Crédito: Captura de pantalla

El Litoral en en

Sola y feliz Andrea Rincón tomó la decisión de "no tener sexo" y desmintió una relación con Fredy Villarreal "No me falta amor, y no necesito amor de pareja”, dijo la actriz.

Andrea Rincón y Fredy Villarreal comparten pantalla en Los 39 escalones. La buena onda entre ellos se nota arriba y abajo del escenario, lo que generó rumores de romance en medio de la temporada de Carlos Paz. Algo que ambos se encargaron de desmentir. En una entrevista con el programa de radio Moskita muerta, Rincón se explayó sobre su situación sentimental: “Yo me siento bien, tengo un montón para dar y gente que me da un montón. No me falta amor, y no necesito amor de pareja”. “Yo estoy llena de amor pero no tengo sexo. Es una decisión personal, tengo propuestas, pero hoy es una decisión personal estar sola. En algún momento pasará”, completó la ganadora del premio Carlos 2022 a mejor actriz. La palabra del humorista “Con Andrea tengo una relación muy especial”, dijo en tanto el actor en Mañanísima, el programa conducido por Carmen Barbieri. Luego, la conductora insistió con el supuesto affaire entre los actores. “Te felicito por el éxito de tu familia y quizás, quién te dice, un gran amor”. “Ojalá”, respondió Villarreal.

El Litoral en en

Temas: