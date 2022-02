Un "no" con fundamentos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por Redacción EL SEGUIR La Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo este viernes 4 en el Club Unión, tiene muchas voces y posiciones tomadas de las distintas Agrupaciones políticas. Una de ellas es la de Triunfo Tatengue, que lidera el empresario Leonardo Simonutti. "No vamos a acompañar la aprobación de la Memoria y el Balance, fundamentalmente este último (Balance), donde seguimos manteniendo nuestra fuerte postura, y que llevamos adelante en las dos Asambleas anteriores, las del 2020 y 2021, debido a la falta de datos fidedignos y ciertos". Continuó diciendo que "hubiéramos querido estar equivocados, pero a la luz de los hechos acaecidos recientemente como la imputación Judicial al presidente Luis Spahn por Administración Infiel o Fraudulenta contra los intereses nuestro querido Club, no hicieron más que confirmar y ampliar las sospechas con respecto a la poca transparencia y prolijidad en la administración de nuestra institución, por parte de la actual y anteriores Comisiones Directivas". "Esas sospechas por todos conocidas, son las que además están en investigación en la Justicia Provincial y Federal (nacional), como son la negociación de compra y venta de jugadores en el mercado local o extranjero a valores poco sostenibles o regalados o en libertad de acción, y siendo los más conocidos la de los hermanos Pittón, Fragapane, Yeimar, Mariano Gómez, Acevedo, "Nacho" Arce, y otros, sumadas a nuevos elementos judiciales y extrajudiciales referidas a Triverio y Soldano". Foto: Gentileza Y agrego, que "no debe olvidarse que en los Balances anteriores también se generaron dudas en los superávits invocados, inversiones en reparaciones a inmuebles de terceros, rendición de subsidios recibidos desde la Provincia de Santa Fe, e inconsistencias respecto del ingreso y retiro de dinero por parte del presidente, además de la falta de pruebas documentales respecto a la declarada acreencia millonaria del mismo con nuestro club. Todo esto demuestra que al socio se la ha mentido, y al socio, no se le miente." En otra parte de la charla, sostuvo que "todos los unionistas que estén en condiciones de ir a la Asamblea, que se acerquen a la misma, que participen, que pidan la palabra, que se interioricen y hagamos un club democrático, de cara al socio, como pretendemos y llevaremos a cabo cuando seamos gobierno. El socio debe volver al club, que es su segunda casa, tal como nuestra historia lo indica y porque el club es de los socios". Sobre los planes de su Agrupación para cuando sean gobierno, remarco que "vamos a armar planteles con jugadores de jerarquía, como en algún momento en Unión era política de estado, de modo de afrontar los campeonatos con el objetivo de ser protagonistas en todas las canchas y tener la posibilidad de ganarlos, y no terminar en la mitad de tabla. Hoy, con resignación, miramos los logros de aquellos tiempos de equipos finalistas, que tenían esa mística tatengue incomparable, nuestra presencia en AFA y que con el pasar de los años se fue perdiendo, y que difícilmente con esta dirigencia se busque imponer esa política de estado y darle alegría al pueblo rojiblanco." "Unión es grande por su gente, y los dirigentes pasan. Y es la obligación de nosotros, los dirigentes, de sumar a todos los unionistas de bien a trabajar por el club como lo estamos haciendo para cada uno de los grupos de trabajos conformados en Triunfo Tatengue". Y recalcó que "el Unión grande es el que crece sin cesar en más socios y deportes, y el que hace de la inclusión social un pilar fundamental. La grandeza es también tener un equipo de fútbol profesional masculino y femenino de calidad deportiva y humana a la altura de nuestra historia. Debemos llevar más inversión y crecimiento al estadio y a un predio propio, trabajar en un moderno IPEI con capacidad para todos los hijos de los unionistas, y por supuesto, una mejorada y profesional administración general. Así llegaremos a ser el club que todos los tatengues deseamos tener. Ese es nuestro objetivo", concluyó. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

