Los acertijos de Agatha Christie que llegaron a la pantalla grande

El 10 de febrero se estrena “Muerte en el Nilo”, nueva adaptación de la novela protagonizada por el detective Hércules Poirot. Pero los enigmas de la escritora inglesa tuvieron un prolífico paso por el cine desde los años 30.

¿Por qué los enigmas diagramados con precisión matemática por la escritora inglesa Agatha Christie todavía siguen atrayendo a lectores del mundo entero? Posiblemente porque remiten, desde la ficción, a un mundo más simple que aquel que tenemos que afrontar cada mañana. Hay un orden, una lógica, una organización. En las novelas policiales creadas por la escritora inglesa un investigador más o menos sagaz (Hércules Poirot o Miss Marple, complementarios en cierto sentido a pesar de que apelan a métodos diferentes) puede resolver las cosas si observa los detalles y sabe unir las piezas que tiene frente a sus ojos. Es que, en el fondo, todo tiene un sentido. No hay, en ese universo ideado por Christie, crímenes sin sentido como los que se observan casi a diario por televisión.

El nombre de la escritora continúa siendo un “anzuelo” para los lectores y, al parecer, también para los espectadores de cine. A tal punto que el próximo jueves 10 de febrero se estrenará en los cines argentinos “Muerte en el Nilo”. Se trata de una nueva adaptación de la novela publicada en 1937, que ya tuvo un paso por el cine a cargo de John Guillermin en 1978. El británico Kennrth Branagh, quien en 2017 hizo lo propio con “Asesinato en el Orient Express” se ocupa de la dirección y encarna a la vez al protagonista, el detective Hércules Poirot, que en este caso debe desentrañar el crimen de una adinerada heredera mientras remonta las aguas del Nilo en un barco llamado Karnak, donde viajan diez sospechosos. Con la excusa de este estreno, en las líneas que siguen, proponemos un repaso por una decena de versiones cinematográficas de novelas de la autora inglesa, memorables por distintos motivos.

“Eran diez indiecitos” (1945): Durante la Segunda Guerra Mundial, el director francés René Clair (uno de los primeros capaces de manejar con pericia las potencialidades del cine sonoro a fines de los años 20’) residió en Estados Unidos. Entre las películas que filmó allí figura esta adaptación de una de las novelas más leídas de Christie, gestada bajo una de sus estructuras usuales: un asesinato, un grupo de posibles culpables y una misteriosa grabación. Sobresale el tratamiento del suspenso y los trabajos interpretativos de Walter Huston (padre del director John Huston y abuelo de Anjelica) y Judith Anderson, la recordada señora Danvers de “Rebeca”.

“Al filo de las nueve” (1947): “Philomel Cottage”, la novela en la cual está inspirada esta película, es una tensa trama (podría decirse hitchcockiana, si se piensa en “La sombra de una duda”) en la cual una mujer se casa con un extraño sin saber que es un cazafortunas que ya ha matado a varias mujeres. Dirige Richard Whorf (quien más adelante haría lo propio en algunos capítulos de la serie televisiva “Los intocables”) y actúan John Hodiak y Sylvia Sidney (“Sólo se vive una vez”, “Callejón sin salida”). Una década antes, Rowland V. Lee había adaptado el mismo texto en Inglaterra, con interpretaciones de Ann Harding y Basil Rathbone.

“Testigo de cargo” (1957): permanece entre las más conocidas traslaciones a la pantalla de Agatha Christie por su intrigante final y la actuación de Marlene Dietrich. Dirigida por Billy Wilder, se basa en la obra teatral que la propia escritora construyó en base a un relato. Tyrone Power interpreta a un hombre acusado del asesinato de una rica anciana, el presunto móvil del crimen es la posibilidad de heredar su fortuna. Un conocido abogado (Charles Laughton) emprende su defensa. Pero la esposa se dispone a declarar, no en defensa del imputado, sino en su contra. Cómo señala el sitio web IndieWire, “el sarcasmo de Billy Wilder le da garra e ingenio a este retorcido misterio criminal”.

“La mano asesina” (1961): Se trata de la primera de las cuatro adaptaciones que hizo George Pollock de obras de Agatha Christie en el primer lustro de los 60, con la actriz británica Margaret Rutherford en el papel de Miss Jane Marple. Rutherford, quien hizo una interpretación en el cual captó a la perfección el carácter a la vez adorable y persistente del personaje, pidió usar su propia ropa y que su esposo apareciera con ella en distintas escenas. Tras la buena repercusión de este film, intervino en “Murder at the Gallop” (1963) “Murder Ahoy” (1964) y “Murder Most Foul” (1964).

“Gumnaam” (1965): una de las adaptaciones más extrañas de la obra de Christie se realizó en India y tomó como base la obra “And Then There Were None”, conocida en castellano como “Diez negritos”. El director Raja Nawathe y los guionistas Dhruva Chatterjee y Charandas Shokh le dan una vuelta de tuerca a la trama y construyen una mezcla de intriga y musical. Unos jóvenes ganan un concurso de baile y el premio es un viaje con todo pago. Terminan varados en la mansión de una pequeña isla, donde tras un número musical, empiezan a aparecer muertos uno por uno.

“Asesinato en el Orient Express” (1974): Sidney Lumet ya tenía en su haber filmes como “12 hombres en pugna”, “Larga jornada hacia la noche”, “El prestamista” y “Sérpico” cuando decidió adaptar a Christie. Además de un complejo rompecabezas (marca registrada de la autora) contó con un elenco de los más importantes reunidos en los 70: Albert Finney, como Hércules Poirot, Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Sean Connery, Anthony Perkins, Vanessa Redgrave, Jacqueline Bisset, Richard Widmark, Martin Balsam, Jean-Pierre Cassel, John Gielgud, Michael York y Wendy Hiller

“El espejo roto” (1980): El director Guy Hamilton, conocido sobre todo por su labor en cuatro entregas de la saga James Bond (“Goldfinger”, “Diamantes para la eternidad”, “Vive y deja morir” y “El hombre de la pistola de oro”) se adentra en el mundo de Agatha Christie. En este caso, no es Poirot quien investiga el asesinato sino Miss Marple. Lo mejor de este film, que contiene una apacible aldea inglesa alterada por el rodaje de una película de Hollywood, es la galería de personajes, interpretados por Angela Lansbury, Elizabeth Taylor, Rock Hudson, Geraldine Chaplin, Kim Novak, Tony Curtis y un joven Pierce Brosnan.

“Muerte bajo el sol” (1982): Fue la segunda película, luego de “Muerte en el Nilo” en la cual Peter Ustinov encarnó al detective Hércules Poirot. Y sirvió para ratificar al actor británico como el que más se acercó a la descripción que aparece en las novelas. “Él medía apenas más de cinco pies y cuatro pulgadas, pero se desenvolvía con una gran dignidad. Su cabeza tenía exactamente la forma de un huevo y siempre la ladeaba un poco hacia un lado. Su bigote era muy tieso y militar”, describe Christie. Ustinov lo interpreta al pie de la letra en esta investigación sobre un diamante falso que lo lleva hacia terrenos inesperados.

“Culpable de inocencia” (1984): no es de las mejores adaptaciones de Agatha Christie, sobre todo porque no logra sostener el interés por la intriga. Aún así, esta película de Desmond Davis tiene a su favor un elenco integrado por Faye Dunaway, Diana Quick, Ian McShane, Sarah Miles, Donald Sutherland y Christopher Plummer. La historia se desenvuelve a partir de la investigación de un científico inglés que, cuando trata de devolver una agenda a un joven que recogió en la autopista tiempo atrás, descubre que ha sido condenado a la horca por el asesinato de su madre.

“Cita con la muerte” (1988): en la última de las grandes adaptaciones cinematográficas de la obra de Christie antes de las que llevó adelante Branagh recientemente, estuvo a cargo de Michael Winner, quien había adaptado antes a otro gran escritor de policiales como Raymod Chandler en “El sueño eterno” de 1978. Peter Ustinov se vuelve a poner en la piel de Poirot, que en este caso investiga el envenenamiento de una millonaria. Lauren Bacall, Carrie Fisher, John Gielgud, Piper Laurie y David Soul completan el elenco.