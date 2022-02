Luciano Pereyra presentó "Quédate", tema que grabó junto a Alejandro Fernández

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Luciano Pereyra presenta su nuevo single junto al legendario cantante mexicano Alejandro Fernández.

Luciano Pereyra arrancó el 2022 con todo. Continúa con su gira "De Hoy en Adelante", incluyendo los 12 Luna Park y los festivales nacionales más destacados, y presentaciones en Chile y Uruguay con localidades agotadas.

Luciano Pereyra arrancó el 2022 con todo. Continúa con su gira “De Hoy en Adelante”, incluyendo los 12 Luna Park y los festivales nacionales más destacados, y presentaciones en Chile y Uruguay con localidades agotadas.

“Quédate” es una balada que cuenta con la participación de Alejandro Fernández, uno de los artistas más grandes de la música hispana. La canción fue grabada y producida en Los Ángeles por Aureo Baqueiro, reconocido productor mexicano (Thalia, Paulina Rubio, Paty Cantú).

El video fue filmado entre España y México bajo la dirección de Rodrigo Aroca para la productora Guayabo Films. Esta es la primera vez que el gran Alejandro Fernández colabora con un artista argentino destacando el altísimo nivel de la producción.

El próximo trabajo de Luciano Pereyra

“Quédate” es otra de las canciones que formarán parte del nuevo álbum del artista y que será editado en el segundo semestre de este año. Mientras tanto Luciano continuará con su gira internacional “De hoy en Adelante” que lo llevará a España, México y los Estados Unidos.

“Como siempre” fue el primer adelanto, junto a la cantante chilena Denise Rosenthal. Una idea que nació cuando ambos artistas se presentaron como jurados en el festival de Viña del Mar. “Salió de una manera natural, con toda la emoción que teníamos para hacer este tema. Creo que maduró en su momento justo”, expresó Luciano, en una entrevista a La Viola en agosto.

“Estoy contento de volver al estudio y juntarte con autores es fabuloso. Este proceso de poder crear es fantástico”, agregó. “Hace poco compusimos un tema con Nacho ( de Chyno & Nacho) y fue genial. Cruzarte con gente que conocés desde hace mucho tiempo para crear nuevos temas es fabuloso. Uno aprende mucho y se enriquece con toda esta información. Cada uno de los productores o compositores tienen una visión distinta y eso es lo más importante. Si el disco lo hago solo me estoy limitando”.

También, en aquella charla, Luciano contó que guarda sus ideas en el celular, lo mismo con las letras, y una vez que llega al estudio las desarrolla junto a sus colaboradores. “Comenzamos un ida y vuelta muy interesante, buscando determinados arreglos, acordes, y en definitiva es una forma de entender al otro. Soy muy curioso”.

En esos días de composición y grabación, el cantante busca de no escuchar mucha música y focalizarse en su propia aventura. “Me detengo a buscar detalles, distintos sonidos y cuando me pongo a producir quiero que la canción fluya con lo que surge en el momento. Me divierte mucho más de esta forma”, concluyó. Se viene muchas más novedades. Atención los fanáticos.