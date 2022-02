https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por ser peligrosos

Clausuraron los cruces de los piletones del Parque Sur

“Vamos a solicitarle a los bañistas que se acercan a este lugar, la precaución de evitar transitar por esos sectores en particular, o en el peor de los casos que traten de dar toda la vuelta o recorrer el perímetro del piletón para no transitar por ese lugar especifico”, destacaron desde SUGARA.

Crédito: Manuel Fabatia



Como cada verano, el Parque Sur es un espacio elegido por los santafesinos para pasar gran parte de la temporada, no solo refrescándose sino también para disfrutar del verde del lugar. Sin embargo, las pasarelas o accesos a los piletones fueron clausurados debido a la falta de mantenimiento y a la peligrosidad que generan los mismos para quienes intentan cruzarlos “Vamos a solicitarle a los bañistas que se acercan a este lugar, la precaución de evitar transitar por esos sectores en particular, o en el peor de los casos que traten de dar toda la vuelta o recorrer el perímetro del piletón para no transitar por ese lugar especifico”, expresó Claudio Klepzyc, representante del Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina. Debido al peligro físico que puede generar pasar el lugar, los guardavidas decidieron colocar una cinta para cerrar la zona, “El objetivo es tratar de evitar accidentes que pueden ser graves y mucha precaución al momento de desplazarse de un lugar a otro del Parque” finalizó Klepzyc.

