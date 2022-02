Estados Unidos dará de baja a los soldados que no estén vacunados contra el Covid

El Ejército de los Estados Unidos (EUA) dio a conocer el día miércoles que se estarán separando de sus puestos de servicio a los soldados que se nieguen a ser vacunados contra la Covid-19.

De acuerdo a un comunicado, los comandantes deberán iniciar procedimientos de separación administrativa involuntaria contra cualquier soldado que no desee aplicarse la vacuna contra la Covid-19 y no tenga una solicitud de exención aprobada o pendiente.

Departamento del Ejército iniciará separación de personas que rechacen orden de vacunación contra Covid-19. La orden es para los soldados regulares del ejército, los de reserva que sirven en servicio activo del Título 10 y los cadetes.

Adicional a ello, quienes sean separados por este motivo no serán elegibles para el pago de separación involuntaria y pueden estar sujetos a la recuperación de cualquier pago especial o de incentivo no devengado.

