Jueves 03.02.2022 - Última actualización - 14:19

14:00

Un blooper no deportivo

Juan Musso subió por error una foto desnudo y estallaron los memes

El arquero de la Selección Argentina se volvió viral en segundos por subir erroneamente una foto desnudo. Los usuarios no dejaron pasar el momento y colmaron las redes de memes.

Juan Musso, tercer arquero de la Selección Argentina, volvió a Italia tras formar parte de la convocatoria para la fecha FIFA de enero. El portero fue recibido por su novia, quien llenó una habitación de la casa con globos para recibir a su pareja. Sin emargo, Musso tuvo un descuidó y el recibimiento quedó opacado. El arquero del Atalanta sacó una foto al detalle que tuvo su novia para compartilo con sus seguidores, pero no se dio cuenta que se reflejaba en el espejo. El problema fue que Musso estaba totalmente desnudo y sin darse cuenta de eso publicó la foto en sus historias de Instagram. Al darse cuenta del error, el arquero borró la foto al instante. Pero ya era tarde y la imagen comenzó a circular por las redes sociales en tonos de broma y asombro. Musso tomó su error con mucha gracia y luego subió una una foto, vestido y con la frase: "la foto correcta". Foto: Gentileza @juanmusso Pero los usuarios de las redes sociales no dejaron pasar el momento e inundaron Twitter con memes sobre el error del arquero. entre a ver porque juan musso era tendencia en tw pic.twitter.com/R0NgdoVRmg — 𝒔𝒐𝒍𝒆 (@ssolec_) February 3, 2022 No mamá! No entres a ver la historia de Juan Musso! pic.twitter.com/vYi8w0cxAE — El Chiki Salas (@EzequielSalasOk) February 3, 2022 Después de ver la foto de Juan Musso pic.twitter.com/z98PICeszJ — Bren Salvatierra (@brensalvatierra) February 3, 2022

