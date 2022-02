https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 03.02.2022 - Última actualización - 16:42

16:32

Tampoco puede entrenar

Federico Carrizo se quedó sin club por no vacunarse contra el coronavirus

El delantero exBoca no pudo renovar su contrato con Cerro Porteño de Paraguay por negarse dos veces a vacunarse.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Tampoco puede entrenar Federico Carrizo se quedó sin club por no vacunarse contra el coronavirus El delantero exBoca no pudo renovar su contrato con Cerro Porteño de Paraguay por negarse dos veces a vacunarse. El delantero exBoca no pudo renovar su contrato con Cerro Porteño de Paraguay por negarse dos veces a vacunarse.

Federico "Pachi" Carrizo no pudo renovar su vínculo con Cerro Porteño, de Paraguay, luego de que se negó a aplicarse la vacuna contra el coronavirus tal como le exigieron los dirigentes de la institución.

Carrizo, que el año pasado vistió la camiseta del club de Barrio Obrero, había arreglado la renovación de su pase y retomó los entrenamientos pero antes de firmar su nuevo contrato, los dirigentes le exigieron vacunarse.



Según la prensa paraguaya, Carrizo se negó a vacunarse contra el Covid 19, por lo que los dirigentes le retrucaron que era condición sine qua non para renovar el vínculo. Carrizo reiteró su negativa y se trasladó a un hotel y los dirigentes no volvieron a saber de él, ya que no puede retomar los entrenamientos hasta tanto no firme el contrato. La dirigencia de Cerro Porteño vacunó a todo el plantel ya que esta temporada afrontará además de los dos certámenes de la Liga Paraguaya, la Copa Libertadores y la primera Copa del Paraguay, por lo que quiere evitar sanciones de Conmebol.



El primer rival del 2022 para Cerro Porteño será el recientemente ascendido, Sportivo Ameliano, con el que se medirá el próximo domingo. Con información de Télam.

El Litoral en en

Temas: