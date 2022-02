https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 03.02.2022 - Última actualización - 18:51

18:46

La periodista ya había generado discusiones cuando admitió que fumó marihuana durante su embarazo.

Desató la polémica Julia Mengolini opinó que la legalización es "lo mejor" para evitar las drogas adulteradas La periodista ya había generado discusiones cuando admitió que fumó marihuana durante su embarazo. La periodista ya había generado discusiones cuando admitió que fumó marihuana durante su embarazo.

Julia Mengolini se sumó a los comentarios sobre la terrible noticia de la cocaína envenenada que acabó con varias vidas en Buenos Aires y mantiene otros internados con una situación crítica.

La periodista utilizó su cuenta de Twitter para emitir su contundente opinión sobre lo que, a su juicio, acabaría con las disputas entre los grupos que mueven la venta de estupefacientes, las cuales no hacen más que perjudicar a los ciudadanos: "La única forma de combatir el narcotrafico es legalizar las drogas. Todas".

Asimismo, Mengolini aseveró: "Ya no alcanza con la (legalización de la) marihuana para frenar el avance narco. Y es la mejor respuesta popular frente al discurso de la derecha, que nos va a llevar a ser Mexico o Colombia". Muchos fueron los que manifestaron en contra de sus palabras y la acusaron de tener cero sensibilidad con respecto al tema, entre esas estuvo Cinthia Fernández, quien apuntó filosa contra Julia al escribir: "Cómo me gustaría que esta pobre infeliz le diga eso a las madres que perdieron hijos por las drogas... ¡Tan obvia es!".

Fernández apuntó también a las polémicas declaraciones que Mengolini hizo sobre el uso de la marihuana durante su embarazo: "Cómo cuando tiró la culpa al periodismo de su 'porro embarazada', que dice que el médico no le prohibió...". En ese momento, Julia intentó redimir sus palabras en "LAM" y aseguró que ella no había querido decir que hizo la acción de fumar mientras estaba encinta: "Yo no recomendé nada, solo conté mi experiencia. Pero al mismo tiempo, creo que es una buena oportunidad para romper con algunos tabúes sobre la marihuana".

Asimismo, en ese momento Julia pidió la legalización del cannabis: "Hay que legalizar y regular porque cada vez que se hace un estudio sobre la marihuana, porque al regular el estado se hace presente, se puede acceder a una cannabis de calidad y se pueden hacer más estudios para descubrir nuevos beneficios y aprender cómo usarlo responsablemente".