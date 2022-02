https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Segundo mandato

Sergio Mattarella fue investido presidente ante el Parlamento de Italia

Mattarella había asegurado que no quería ser reelegido, pero terminó por aceptar la petición de los partidos políticos que no se pusieron de acuerdo sobre una candidatura alternativa. Garantiza estabilidad política.

Crédito: Reuters

El presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, juró hoy (03.02.2022) ante el Parlamento su reelección con objeto de evitar toda incertidumbre que amenace la recuperación de la pandemia. "Juro ser leal a la República y observar lealmente su Constitución", proclamó entre aplausos en la Cámara de Diputados, que congregó a los más de mil "grandes electores" que participaron en la votación en la que resultó reelegido. 3 Febbraio 2022

Il giuramento e l’insediamento del Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella 🇮🇹 pic.twitter.com/cDtCFxOI3y — Quirinale (@Quirinale) February 3, 2022 Mattarella fue reelecto el sábado al cabo de un maratón de votaciones iniciadas el pasado 24 de enero, en el los partidos fueron incapaces de encontrar un candidato alternativo, y que puso en evidencia las divisiones de la coalición gubernamental en un periodo crucial de reactivación económica pospandemia. Estabilidad para despejar la incertidumbre "No más retrasos ni incertidumbre sobre las emergencias del país", instó Mattarella, de 80 años, al invitar al Parlamento a "construir el país de después de la emergencia", dijo. La reelección de Mattarella garantiza una fase de estabilidad política, y asegura también el mantenimiento en su cargo del primer ministro, Mario Draghi, quien en un momento figuró entre los favoritos para la presidencia. El mandatario habló también de la crisis en Ucrania tras advertir que Europa "no puede aceptar (...) que se levante el viento de la confrontación (...) y de las demostraciones de fuerza y debe dar paso al entendimiento recíproco" . Mattarella en numerosas ocasiones aseguró que no quería ser reelegido para otro septenio, pero el sábado, a pedido de los partidos y tras un movimiento formado por parlamentarios de los dos bloques, derechista y progresista, aceptó, con lo que se desbloqueó la situación.

