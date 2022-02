https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 03.02.2022 - Última actualización - 22:43

22:40

El ente rector del fútbol argentino dijo que la medida se debe a la estrechez de los calendarios de las distintas competencias, y la pandemia de coronavirus.

Amnistía general El Tribunal de Disciplina de AFA redujo sanciones a jugadores de cara a la Copa de la Liga El ente rector del fútbol argentino dijo que la medida se debe a la estrechez de los calendarios de las distintas competencias, y la pandemia de coronavirus. El ente rector del fútbol argentino dijo que la medida se debe a la estrechez de los calendarios de las distintas competencias, y la pandemia de coronavirus.

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este jueves por la noche la reducción de sanciones a futbolistas "fundamentado en la estrechez de los calendarios de las distintas competencias y la pandemia (de coronavirus) de público conocimiento", en vista al comienzo del torneo de la Copa de la Liga Profesional de Primera División.

Aunque la resolución comunica: "AMNISTIA GENERAL para todas las Disciplinas (Fútbol de Campo, Futsal y Fútbol Playa) en todas sus Categorías y Divisiones", llamó la atención al dictarse una semana antes del inicio de la competencia de la Liga y de la Primera Nacional.

Lo dispuesto da cuenta en primer término que "se darán por cumplidas todas las sanciones de hasta cuatro (4) partidos de suspensión". A la vez que "se darán por cumplidas en un 50 por ciento las sanciones cuyo total exceda los cuatro (4) partidos de suspensión".

En el tercer punto se aclara que "no se incluyen en la presente Amnistía General aquellas sanciones aplicadas por un período de tiempo determinado, las que deberán cumplirse en su totalidad". Esto último se refiere a que si un jugador debe purgar una suspensión de cuatro meses, por ejemplo, no se le reduce a dos meses si no a que deberá cumplir los 120 días dispuestos.

Con la disposición del Tribunal, entre los profesionales beneficiados está el zaguero de Independiente Juan Manuel Insaurralde, quien había recibido 4 fechas de suspensión por amenazar y tomar del cuello al árbitro Hernán Mastrángelo cuando fue expulsado en la derrota frente a Banfield (4-1). Encuentro que correspondió a la 23ra fecha del último torneo de la LPF, por lo que le quedaban 2 partidos por cumplir, pero que ahora estará habilitado para jugar en la primera fecha de la Copa de la Liga ante Estudiantes de La Plata.

Otro beneficiado es el delantero de Lanús Lautaro Acosta, que también amenazó e intentó agredir al árbitro Darío Herrera en la ocasión que lo fue a increpar al vestuario tras la derrota con Racing (3-1), en la misma fecha, y que recibió 8 de suspensión. Por lo que al 'Laucha' le quedaban seis partidos de sanción por cumplir y con la nueva medida solo estará recluido por tres. Así, podrá reaparecer ante Tigre en la cuarta jornada de la Copa de la LPF.