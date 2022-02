Mario Donetti, con la ilusión a Sarmiento

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex DT de San Cristóbal se alejó de la institución de Liga Santafesina en los últimos días del 2021. Hoy, con la firme intención de conseguir cosas importantes, arregló condiciones con Domingo Faustino Sarmiento, un club protagonista y con ansias de campeonar.

El "Gringo" o "Super Mario", como se lo conoce en el ambiente liguista y de la región, se alejó de San Cristóbal de Ángel Gallardo para asumir en Domingo Faustino Sarmiento de la localidad que lleva su mismo nombre. "Necesitábamos un cambio de aire y se dio justo con un club que conozco desde mi paso allá por el 2011", anunció el DT.

Mario Donetti, futbolero de alma, estará acompañado por los mismos integrantes que llevaron a San Cristóbal a la máxima categoría de la liga Santafesina de Fútbol y que luego consiguieron una buena cantidad de puntos. Tomaron la decisión de no seguir en 2022 en el club de Ángel Gallardo, para llegar a Domingo Faustino Sarmiento, una institución de la Liga Esperancina de Fútbol a la que dirigió, con éxito, en 2011.

Mario Donetti, de entrada nomás, aclaró que su salida de San Cristóbal se dio en "buenos términos". Además, explicó que "analizando el proyecto desde 2018, estamos muy satisfechos, porque queríamos pelear el ascenso y luego tener un buen colchón de puntos. Creo que se logró todo lo que planificamos, a pesar de que uno siempre quiere más. Armamos un grupo humano y deportivo espectacular, con todos jugadores del club, con un promedio de edad de 22 años, con una base de jugadores de gran nivel.

-¿Te fuiste bien de San Cristóbal?

-Sí, me voy por la puerta grande sabiendo que algún día puedo volver. San Cristóbal es un gran club de gente trabajadora. Había que cambiar y por eso aceptamos la oferta de Domingo Faustino Sarmiento, un gran club de la Liga Esperancina.

Ya pensando en 2022, Mario Donetti expresó que "Domingo Faustino Sarmiento es un lindo club, a 100 kilómetros de Santa Fe, de 2000 habitantes. Estuvimos en 2011 e hicimos lo mismo que San Cristóbal. Se hizo una buena campaña, se llegó a semifinales y por cuestiones de trabajo tuvimos que dejar". Sobre sus objetivos, argumentó que "Vamos a ir con un proyecto de trabajo, con la intención de armar un buen grupo, fuerte, con la intención de pelear algo. Yo voy por el campeonato, que es el sueño que tenemos. Hay jugadores con experiencia, que además se suma Franco Lazzaroni, que va a terminar jugando en su pueblo, después de su carrera profesional".

Comparando Liga Santafesina con Liga Esperancina, Mario Donetti dijo que "son dos ligas distintas, tienen un ritmo distinto. Tenemos la experiencia de la Esperancina, ahora veremos si nos podemos adaptar rápido. Son dos ligas muy fuertes y se están equiparando para arriba".

-¿Ya comenzaron con los trabajos de pretemporada?

-El 24 de enero comenzamos con los primeros movimientos de la pretemporada, con prácticas abiertas para sumar jugadores, para definitivamente arrancar la parte más dura del trabajo, con vistas al campeonato 2022.

-¿Cómo definirías al club Sarmiento?

-Es uno de los clubes grandes de la Liga Esperancina. A mi me fue muy bien en el 2011. Los jugadores de aquel entonces son directivos en la actualidad. Hoy, el presidente del club es un joven que tiene 30 años. Es una generación de directivos de trabajo y de creación permanente.

-¿Qué tenés para ofrecerle al hincha de Sarmiento?.

-Lo primero que puedo decir es que somos gente de mucho trabajo y que le ofrecemos ser candidatos. El club debe estar bien arriba, lo más alto posible, siempre peleando cosas importantes.

-Un campeonato, puede ser algo muy importante....

-Claro, eso quiero decir. Tenemos un lindo plantel de primera y reserva. Hay jugadores jóvenes y otros que ya tienen experiencia. No nos dejan faltar nada. Los dirigentes están atentos a todo y siempre nos acompañan. La verdad es que da gusto trabajar en esta institución. A mi no me sorprende porque ya los conozco desde hace mucho tiempo.

-¿Creció el club desde aquel 2011?

-Muchísimo. Hay cambios sustanciales y proyectos que entusiasman. Estos directivos viven por y para el crecimiento de la institución.

-Por lo que comentas, ¿hay sentido de pertenencia?

-Sí, desde el más grande hasta el más chico. Eso es algo que los mismos directivos suelen enseñar. Nosotros vemos que los jugadores llegan de a 10 o 12 , todos juntos, eso quiere decir que se van hablando y se pasan a buscar entre ellos. Es maravilloso. Son detalles que hacen grande al club, a su gente.

-¿Es el único club con fútbol?

-Sí, te das cuenta que todo el pueblo apoya y es hincha del equipo. La familia concurre a la cancha en gran número y cuando vamos de visitante, vuelven a ir.

-¿Te llevás jugadores de la Liga Santafesina?

-Sí, cada técnico tiene su jugador de preferencia y vamos a contar con dos o tres, seguro.

-¿Faltan "9" en las Ligas del interior?

-Sí, no es fácil conseguir un nueve de área. El delantero tiene características especiales y una de ellas es que tiene que tener gol, si no pasa eso, el jugador está en deuda con él y con su gente.

-Luis Vázquez, en Boca, ¿tenés mucho que ver con eso?

-Lo único que hice fue llevárselo al "Choclo" Regenhardt y después de algunos movimientos es el jugador número 9 de Boca y con un futuro tremendo.

-¿Está a punto o puede dar mucho más?

-Está muy bien encaminado pero puede dar mucho más. Hasta ahora está cumpliendo con lo que le pide Battaglia. ¿Que más se le puede pedir? Es un chico humilde y que tiene los pies sobre la tierra. Tiene un futuro enorme.

-No te anotaste como un busca talento al descubrir a Luis Vázquez...

-No es necesario. El club Nobleza y el jugador mismo saben como trabajo y por qué lo hice. A mi me pareció que debía pegar un salto de calidad y por eso se lo llevé al "Choclo".

-No te gusta hablar de todo lo bueno que hiciste alguna vez....

-No es necesario. Con hacer cosas buenas alcanza. Ver un chico que llega y está feliz, es el mejor regalo. Nada más.