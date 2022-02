"El amor romántico nunca va a pasar de moda"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En su nuevo disco, la cantante y compositora Lorena Hermida se introduce en el universo del bolero, desde una visión actual. “Es muy dramático y pasional, lo cual para mí es un gran patio de juegos”, afirmó. A las canciones de su autoría, suma versiones de Armando Manzanero, Chico Novarro y otros.

La cantante porteña Lorena Hermida presentó su segundo disco “¿Es amor?”. Allí, a través de una canción de su puño y letra que da título a la placa sumada a una búsqueda por la obra de diversos cantautores como Chico Navarro, Armando Manzanero y Osvaldo Farrés entre otros, se introduce en el universo del bolero. “Elegí transitar ese mundo porque, al disfrutar muchísimo de mi faceta interpretativa, me lleva a jugar con emociones extremas. El bolero es muy dramático y pasional, lo cual para mí es un gran patio de juegos”, confió a este medio.

Hermida, quien dedicó casi un lustro para lograr este segundo disco, afirmó que desde su punto de vista, el género perduró en el tiempo porque “tanto el amor romántico como el desamor nunca van a pasar de moda” y representan algo que nos acerca y nos interpela a todos. “En algún momento de nuestras vidas, nos vamos a ver y sentir en un bolero”, resumió. De hecho, la canción de su autoría que abre el disco “¿Es amor?” surgió en un viaje que hizo sola, justamente para repensar y profundizar en lo que espera de un vínculo de pareja. “Nace de experiencias personales, mezcladas con deseos y autoanálisis. ‘Hay que ser uno para vivir de a dos’ digo al final de la canción”.

Búsqueda laboriosa

Además de “¿Es amor?” Lorena incluyó en el disco versiones de compositores que indagaron el bolero. “Cómo fue”, de Ernesto Duarte Brito, “Amnesia” de Chico Novarro; “Mucho corazón” de Ema Elena Valdemar; “Sabor a nada” de Dino Ramos y Palito Ortega, “Quizás, quizás, quizás” y “No, no y no” de Osvaldo Farrés; “Delirio” de César Portillo de la Luz; “Voy a apagar la luz” de Armando Manzanero; “Silencio” de Rafael Hernández Marín y “Estúpido Cupido” de los Hermanos Martínez Gil.

Al respecto, aseguró que fue una tarea ardua pero realmente hermosa. “Tanta poesía, tantos mundos expresados en una canción. Elegí los once boleros que más me identificaran en algún punto. Siempre que armo mi repertorio juego a pensar que esas canciones fueron escritas para mí o por mí, eso me ayuda a ver cuales son las letras que realmente quiero comunicar”, dijo.

Foto: Amparo Zuelgaray Fotografía

A su vez, valoró los aportes de Magalí Otasso y Gastón Pugliano en voz y percusión. “Ambos son amigos personales de muchos muchos años, así que además del enorme aporte artístico, me regalaron sus voces y talento para eternizar en este material. Es como una foto con tus amigos en el 2022 que vas a mirar toda la vida. Magalí aportó toda su expresividad y preciosa voz y Gastón, además de cantar y divertirnos juntos en ‘Estúpido Cupido’ tocó la percusión en tres boleros. Estoy feliz de haberlos invitado y que se hayan sumado”.

Romper barreras

Antes de su salida en Argentina, “Es amor” fue presentado en Europa. “Fue una experiencia hermosa, trascender las barreras del idioma, siendo algo tan fundamental del bolero su poesía, y que gente en Bélgica o Francia se emocionara conmigo, fue algo que nunca voy a olvidar. Mi idea es regresar este año, ya con el disco en todas las plataformas digitales y volver a varios de los espacios que me abrieron las puertas en esa primera vez, además de sumar lugares nuevos”.

El próximo concierto de Hermida será en Buenos Aires el 18 de marzo en Circe Fábrica de arte. “Me encantaría también visitar varias provincias, es algo que tengo en mente”, señaló.

Foto: Amparo Zuelgaray Fotografía

Artista y solidaria

Hermida lleva dos décadas consagrada a la canción y a la docencia. En 2015 editó su primer disco “Flor de otoño”. Se presentó en escenarios de todo país y Latinoamérica y es directora de la escuela de canto “La Voz Cantada”. Poco antes de la pandemia, entre diciembre de 2019 y enero de 2020, realizó su primera gira europea, donde presentó “Flor de otoño” y adelantó el tema “¿Es amor?”. Tiene, además, una faceta solidaria que expresa en Comunidad Sánguche, una iniciativa que apunta a llevar alimento a personas en situación de calle.

Proyectos

Por el momento, la artista está sumamente enfocada en la salida del disco. Y lo que espera este año es poder llevarlo a la mayor cantidad de escenarios posibles, “para alcanzar nuevos oídos y corazones”. Además, es formadora de profesores de canto, así que este año también lo destinará a esas capacitaciones “que me brindan muchas alegrías”, cerró.